Игры непокоренных. Принц Гарри взобрался на мост высотой 134 метра

Во время визита в Сидней герцог Сассекский не только общается с детьми, получает подарки, ходит за руку со своей беременной супругой. У него есть время на настоящие мужские развлечения.

На четвертый день своего визита в Австралию Принц Гарри пощекотал нервы не только своей жене Меган, но и себе. Как сообщает Express, во второй половине дня Принц вместе с Премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и тремя спортсменами, участниками Игр непокоренных взобрался на верхушку знаменитого Сиднейского моста, чтобы водрузить там флаг Игр непокоренных 2018.

Принцу Гарри и компании понадобилось 13 минут, чтобы добраться до верхушки моста, а для этого им пришлось пройти более 1300 ступеней.

Фото: EPA

Таким образом стоя на высоте птичьего полета, любуясь живописным видом Сиднея и поднимая флаг Принц Гарри, дал официальный старт мультидисциплинарным спортивным играм, которые же сам и основал в 2014 году.

Фото: EPA

«Игры непокоренных» - международные спортивные соревнования, в которых участвуют военные из разных стран, получившие ранения и увечья в результате военных действий. На создание таких игр Принца вдохновила служба в Британской армии и два года, проведенные в Афганистане. Торжественное открытие игр пройдет в субботу, 20 октября, в знаменитой Опере Сиднея.

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