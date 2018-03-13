Идеальные брови и гладкая кожа. Кира Найтли поделилась своими beauty-секретами

Известная британская актриса, звезда "Пиратов Карибского моря" Кира Найтли рассказала, как ухаживает за собой.

В интервью изданию Vogue Найтли поделилась несколькими советами о том, как сделать идеальные брови, добиться сияющей кожи лица, выбрать подходящую помаду и как краситься во время путешествий.

О дневном макияже

По утрам я использую увлажняющий крем, а затем маскирую недостатки кожи консилером. Тональным кремом я не пользуюсь. Мне нравится, когда кожа выглядит естественно, а не покрыта слоями тонального средства. Поэтому я придерживаюсь правила "чем меньше, тем лучше". Чтобы подчеркнуть глаза и сделать более бодрый взгляд, я наношу на веки светлые тени. Просто пальцем. После этого я наношу на губы немного тинта, близкого к моему натуральному оттенку.

Публикация от Keira Knightley (@keira_knightley_) Апр 2, 2017 в 7:36 PDT

О вечернем макияже

Глазам я обычно уделяю больше внимания, чем губам. Моя мама всегда говорила: "Когда у тебя паршивое настроение, накрась губы красной помадой и покоряй мир". Так я и делаю. Как-то мне пришлось сбежать с рейса, чтобы попасть на премьеру фильма. Я чувствовала себя некомфортно и решила, что "да, настало время для красной помады". Но в нормальном настроении я предпочитаю smoky eyes, черную подводку и много туши и на верхние, и на нижние ресницы.

О маникюре

Маникюр я делаю крайне редко, поэтому когда я нахожу для этого время – для меня это настоящее удовольствие. Если на моих ногтях нет лака, значит в этот момент я нигде не снимаюсь. Но когда я все-таки делаю покрытие, то выбираю какой-то сумасшедший цвет.

Публикация от Kеira Knightley (@miss_keira_knightley) Фев 12, 2018 в 6:40 PST

Об аромате

Уже много лет я пользуюсь одним и тем же парфюмом – Coco Mademoiselle от CHANEL. Иногда, когда я играю разных персонажей, то меняю аромат для конкретной роли. Удивительно, но смена парфюма меняет мышление, и это действительно помогает перевоплощаться. Интересно, что аромат Coco Mademoiselle на всех пахнет по-разному. Я давала его нескольким своим подругам, и мы никогда не пахли одинаково. Мне это нравится.

Об уходе во время путешествий

Перелеты плохо влияют на состояние кожи, делают ее сухой. Однажды мой друг порекомендовал мне масло шиповника, и оно действительтно сработало. Это масло насыщает кожу питательными веществами, увлажняет и смягчяет ее. Теперь я всегда беру его в путешествия.

Публикация от Kеira Knightley (@miss_keira_knightley) Фев 14, 2018 в 2:39 PST

О бровях

Лучшее, что я могу сделать для того, чтобы мои брови выглядели идеально – это не трогать их. Вначале моей карьеры один визажист сказал мне: "Вы всегда сможете отличить хорошего визажиста от плохого. Если вам предложат выщипать брови, бегите как можно быстрее". И я до сих пор этого придерживаюсь. Частично по той причине, что когда мне был 21 год, я сделала одну модную в те времена процедуру, когда всем рисовали абсолютно одинаковые брови, и выглядело это ужасно.

Сейчас я слегко выщипываю брови, но никогда не трогаю их сверху и не меняю форму. Когда я выхожу на улицу или на красную дорожку, немного удлинняю их с помощью карандаша.

Об уходе за кожей

Я стараюсь как можно чаще оставлять свою кожу в покое. На работе на мою кожу наносят слишком много грима, поэтому в свободное время я даю ей отдохнуть. До 24 лет у меня была очень плохая кожа, хотя после каждых съемок я постоянно использовала какие-либо средства, чтобы ее восстановить. Однажды я решила попробовать пустить все на самотек и совсем ничего не наносить. И это помогло. Когда я родила ребенка и мне исполнилось 30, кожа стала более сухой. Поэтому в последнее время я использую масла и увлажняющие средства.

Публикация от Kеira Knightley (@miss_keira_knightley) Янв 2, 2018 в 7:13 PST

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