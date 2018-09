Голодный муж. Принц Гарри украл пирожок на презентации кулинарной книги Меган Маркл

Вчера, 20 сентября, в Кенсингтонском дворце прошла презентация кулинарной книги Меган Маркл – Вместе: книга нашего сообщества. Гостей мероприятия угощали национальными блюдами разных стран мира.

В то время как герцогиня Сассекская общалась с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen, вместе с которыми она составляла перечень рецептов для книги, ее супруг принц Гарри незаметно пробрался на кухню и взял себе индийский пирожок самоса. По всей видимости, внук королевы Елизаветы II слишком проголодался и уже не мог ждать официального начала дегустации.

I could be wrong but I reckon we’ve caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan’s ‘Together’ cookbook event they were at today!! Have a watch... #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8