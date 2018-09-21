Голодный муж. Принц Гарри украл пирожок на презентации кулинарной книги Меган Маркл

Вчера, 20 сентября, в Кенсингтонском дворце прошла презентация кулинарной книги Меган Маркл – Вместе: книга нашего сообщества. Гостей мероприятия угощали национальными блюдами разных стран мира.

В то время как герцогиня Сассекская общалась с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen, вместе с которыми она составляла перечень рецептов для книги, ее супруг принц Гарри незаметно пробрался на кухню и взял себе индийский пирожок самоса. По всей видимости, внук королевы Елизаветы II слишком проголодался и уже не мог ждать официального начала дегустации.

I could be wrong but I reckon we’ve caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan’s ‘Together’ cookbook event they were at today!! Have a watch... #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8 — Chris Ship (@chrisshipitv) 20 сентября 2018 г.

Видео с принцем Гарри, на котором он подкрадывается к компании жены и прячет пирожок за спиной, очень позабавило пользователей Сети. В конце ролика сам Гарри заметил, что его снимают, и рассмеялся.

Также в Instagram появилось видео, где принц Гарри нежно поправляет своей возлюбленной волосы, развевающиеся на ветру. При этом королевский наследник что-то жует, скорее всего, тот самый украденный пирожок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan & Harry • supporters (@harry_meghan_updates) 20 Сен 2018 в 9:55 PDT

Напомним, поваренная книга Вместе: книга нашего сообщества – первый самостоятельный благотворительный проект Меган Маркл в качестве герцогини Сассекской. Все средства от продажи издания будут перечислены на поддержку жертв прошлогоднего пожара в лондонской высотке Гренфелл-тауэр.

Ранее мы сообщали, что поддержать дочь на презентации в Кенсингтонском дворце приехала мать Меган Маркл – Дория Рэгленд.

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