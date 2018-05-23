Кайли Миноуг танцует на кровати в мини-платье Schiaparelli. Как поп-дива отметила свое 50-летие

Австралийская поп-дива Кайли Миноуг стала главной героиней майского номера модного журнала Vogue Австралия.

Фотосессия, украсившая страницы глянца, посвящена юбилею певицы, которая в следующий вторник, 29 мая отметит 50-летие.

Поздравляя Миноуг с днем рождения, редакция австралийского Vogue описала ее, как женщину, которая всегда улыбается:

«Кайли Миноуг танцует на кровати в мини-платье Schiaparelli. Ее длинные светлые волосы россыпью ложатся на ее лицо, наполненное абсолютной детской радостью. С закрытыми глазами, она блаженно улыбается. Она улыбается всегда. Она отмечает не только свой день рождения. 12 лет без рака. 30 лет в музыкальной индустрии», - сообщает издание.

В интервью певица признается, что она очень эмоциональна и чувствительна:

«Да, я очень чувствительна, но в то же время я умею противостоять трудностям и это делает меня человеком с очень противоречивым характером. Я могу свести с ума любого. Я Близнецы по знаку зодиака и это вечное «да-нет», «нет-да». Но я также очень прагматична. Мне очень повезло в жизни. У меня всегда были возможности и это касается не только моей карьеры. Для меня всегда были открыты все двери. Это моя судьба», - сообщила она.

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