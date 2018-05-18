Где смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

В субботу, 19 мая, в Виндзоре (Британия) состоится самая ожидаемая свадебная церемония года – бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

В Виндзоре проходят последние приготовления и репетиции, Кенсингтонский дворец публикует заявления невесты об отсутствии ее отца на свадьбе, а СМИ узнают, что Меган начнет шествие в часовне в одиночку.

Фото: ЕРА

Тем временем первые зрители начинают занимать места возле локаций церемонии и маршрута следования свадебного кортежа. Поклонники Гарри и Меган съезжаются в страну, чтобы иметь возможность лично присутствовать во время грандиозных празднеств.

Наблюдать за церемонией и шествием можно будет также онлайн. В частности, право трансляции получили британские телеканалы NBC, ABC, BBC, CBS и PBS, поэтому церемонию можно будет посмотреть на их YouTube-каналах.

Также свою трансляцию будет вести The New York Times на своем сайте и на официальной страничке в Facebook.

Трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

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