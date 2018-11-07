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Футбол – мое главное вдохновение. Дэвид Бекхэм поделился ностальгическим фото времен молодости

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Бекхэм показал фото из личного архива
© Getty Images

Бекхэм показал фото из личного архива

Английский футболист Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками архивным снимком, на котором изображен в подростковом возрасте.

На своей личной странице в Instagram, которая насчитывает свыше 50 млн фолловеров, 43-летний спортсмен опубликовал редкое фото, на котором будучи совсем юным футболистом он позирует на футбольном поле с мячом в руках.

Снимок Бекхэм сопроводил мотивационным высказыванием, признавшись, что любовь к спорту придавала ему уверенность в себе, а также помогала быть дисциплинированным:

«Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Любовь к игре всегда была моим главным вдохновением и давала мне уверенность в себе, а также дисциплинировала, позволяя добиваться успеха в спорте, который я люблю», - написал он.

Менее чем за сутки черно-белое фото юного Бекхэма набрало более 1,4 млн лайков, а также свыше 4 тысяч комментариев, в которых фаны звезды футбола делились своими историями успеха, а также называли его легендой и достойным примером для подражания.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Тем временем британские СМИ сообщили о роскошном подарке, который Дэвид и Виктория Бекхэм решили преподнести своему 16-летнему сыну Ромео в качестве поощрения его увлечения большим теннисом.

Стало известно, что звездные родители намерены подарить сыну теннисный корт, стоимостью 40 тысяч долларов. Сообщается, что корт будет находиться на территории особняка семьи Бекхэм в Котсуолд-Хилс, а к его разработке уже приступил ландшафтный дизайнер Маркус Барнетт.

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