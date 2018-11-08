Феминизм зашел слишком далеко. Памела Андерсон раскритиковала движение #MeToo

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон высказалась на тему феминизма в эфире телешоу 60 Minutes Australia.

51-летняя звезда и мировой секс-символ раскритиковала движение #MeToo против сексуальных домогательств в отношении женщин. В частности, Андерсон признала, что относит себя к числу феминисток, однако считает, что на текущий момент борьба женщин за свои права достигла своего пика и зашла слишком далеко:

«Мне кажется, что этот феминизм зашел слишком далеко. Я – феминистка, но я считаю, что эта третья волна феминизма – полнейшая скука. По моему мнению, современный феминизм парализует мужчин», - заявила она.

Андерсон добавила, что не поддерживает движение #MeToo:

«Это движение #MeToo – перебор для меня. Это уже слишком. Извините, меня, наверное, теперь убьют за эти слова», - призналась актриса.

Звезда также прокомментировала скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде.

«Моя мама всегда учила меня не ходить в отель с незнакомцами. И если кто-то открывает тебе двери гостиничного номера в банном халате, а вы надеялись на деловую встречу, то, вероятнее всего, тебе нужно развернуться и найти другой шанс получить работу. Мне кажется это очевидным, ведь это и есть здравый смысл. Но если ты решила зайти в эту дверь, то получи работу», - заявила Андерсон.

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