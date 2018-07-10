Фантастическая четверка. Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Еще вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям крестили младшего сына Луи, а сегодня, 10 июля, пара в компании принца Гарри и Меган Маркл появилась на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю 100-летия Королевских воздушных сил.

Внуки королевы Елизаветы II и их жены выглядели счастливыми и расслабленными. К слову, Ее Величество также присутствовала на мероприятии, выбрав для выхода красочный наряд синего цвета. Также службу посетили принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Публикация от Royal Addicted (@royaladdicted2) 10 Июл 2018 в 2:55 PDT

Кейт Миддлтон надела на службу нежное голубое платье-пальто Alexander McQueen, шляпку Sean Barrett и нюдовые туфли. Меган Маркл же, в противовес Кейт, выбрала черное строгое платье Givenchy, дополнив образ черной шляпкой Stephen Jones и бежевыми лодочками.

Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 10 Июл 2018 в 3:58 PDT

Публикация от Cambridge and Sussex (@britishkatemeghan) 10 Июл 2018 в 4:32 PDT

Уильям и Гарри появились на мероприятии в униформе Королевских военно-воздушных сил Великобритании и выглядели не менее эффектно, чем их спутницы.

Публикация от DNARoyals (@dnaroyals) 10 Июл 2018 в 4:24 PDT

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