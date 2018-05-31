Это твоя награда! Николь Кидман рассказала, как подарила маме Оскар

Голливудская актриса Николь Кидман стала главной героиней июньского номера журнала Tatler, на страницах которого появилась новая фотосессия с 50-летней кинозвездой, и интервью, в котором она рассказала о своей личной жизни.

50-летняя Кидман появилась на страницах глянца в гламурных образах, примерив наряды из кутюрных коллекций таких Домов моды, как Giambattista Valli и Elie Saab. Снимал актрису Виктор Демаршелье - младший сын культового французского фотографа Патрика Демаршелье.

В интервью с изданием Кидман призналась, что ей было сложно воплотить на экране свою героиню в сериале Большая маленькая ложь, жертву домашнего насилия Селесту.

«Я старалась вникнуть во все стороны этих сложных отношений и всегда стремилась понять, какая она на самом деле – моя героиня? Мы должны быть максимально честными. Это любовь, но эта любовь вредит всем. После съемок я приезжала домой и плакала. Я плакала в одиночестве. Я чувствовала себя подавленной и искренне сочувствовала своей героине, которая оказалась в ситуации, когда она не знает, что ей дальше делать», - сообщила Кидман.

Актриса также рассказала об отношениях с мамой, Джанелль Энн Кидман, признавшись, что однажды подарила ей свой Оскар:

«Это действительно невероятно, когда у тебя есть мама, которая помогала тебе формировать себя и вкладывала немало сил в твое развитие, но не имела возможности построить карьеру, которой заслуживает. Поэтому я решила подарить ей свою награду, ведь она принадлежит, прежде всего, ей», - призналась звезда.

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