Это судьба. В сети появилось детское видео Меган Маркл, где она играет королеву

До свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл осталось меньше двух месяцев. Тем временем в сети обнародовали любительское видео, на котором восьмилетняя Маркл играет королеву.

Видео, опубликованное на портале Daily Mail, было снято на вечеринке по случаю дня рождения подруги Меган Маркл – Нинаки Придди. В игре под названием "Ваше Королевское Высочество" Меган сыграла главную роль – роль королевы.

"Наша игра называлась "Ваше Королевское Высочество", и звездой была Мэг", – рассказывает Нинаки, – "Мне очень смешно пересматривать это сейчас. Она всегда была в центре внимания, была лидером. Даже на моем дне рождения главная роль досталась ей!".

Глядя на видео, становятся понятными две вещи: то, что у Меган Маркл с детства был актерский талант и то, что она мечтала стать королевой. И если своей первой цели она уже достигла, то к второй приблизилась настолько, насколько это возможно.

Однако шансов стать королевой официально у Меган Маркл практически нет. После рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Гарри займет шестое место в очереди на королевский престол.

После бракосочетания в принцем Гарри Меган Маркл, скорее всего, получит титул герцогини. Но на этом милом видео она всегда будет оставаться королевой.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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