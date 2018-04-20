Это не смешно. Шарлиз Терон рассказала о депрессии, ночном обжорстве и о том, как поправилась на 23 кг

Голливудская актриса Шарлиз Терон дала интервью американскому изданию Entertainment Weekly, в котором рассказала о своей новой роли в комедийно-драматическом фильме Талли режиссера Джейсона Райтмана.

42-летняя кинозвезда призналась, что ради роли матери троих детей в новой киноленте, американская премьера которой состоится в начале мая этого года, ей пришлось набрать 23 килограмма лишнего веса. Для этого актрисе приходилось есть по ночам и употреблять много сахара. Терон сообщила, что пошла на такие жертвы, чтобы лучше понимать свою героиню и лично испытать то, через что ей пришлось пройти.

«Я просыпалась в два часа ночи и съедала огромную тарелку холодных макарон с сыром. Я буквально заталкивала их себе в горло. В первые три недели было весело чувствовать себя ребенком, который попал в магазин сладостей. Было весело завтракать фаст-фудом из In-N-Out и запивать все это двумя молочными коктейлями. Но спустя три недели мне стало уже не смешно. Внезапно мне надоело есть все подряд и это стало работой, а не удовольствием. Я ставила будильник на два часа ночи, чтобы покушать. Поддерживать такой вес было очень тяжело», - говорит она.

Талли. Трейлер

Одна из самых красивых женщин Голливуда также призналась, что стремительный набор веса спровоцировал депрессию, бороться с которой было очень сложно – как и с лишним весом.

«Я хотела испытать то, что чувствовала эта женщина. Мне кажется, весь этот сложный путь сделал нас ближе. А затем у меня неожиданно началась депрессия. Впервые в жизни я ела так много переработанных продуктов и сахара. Во время съемок этого фильма мне было не до смеха», - добавила она.

Публикация от CelebFashionPolice2018 (@celebfashionpolice2018) 18 Апр 2018 в 11:15 PDT

Публикация от Universal Pictures UK (@universalpicturesuk) 20 Апр 2018 в 5:04 PDT

Для Терон это не первый опыт резкого набора веса ради роли. Ранее для роли в драме Пэтти Дженкинс 2003 года Монстр, за который актриса получила Оскар, ей пришлось поправиться на 14 кг. Однако, по признанию актрисы, в то время ей было гораздо легче избавиться от лишнего веса.

«Я действительно очень переживала, потому что вес долгое время не уходил. Это не смешно. Я худела на протяжении года. Это был долгий путь. Во время съемок Монстра было гораздо легче, ведь я была моложе. Согласитесь, в 27 лет ваш организм работает несколько иначе, чем в 42 года», - подытожила звезда.

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 8 Фев 2018 в 11:00 PST

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