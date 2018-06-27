Это любовь. Три представителя королевских семей, которые отказались от титула ради брака с простолюдином

Принцесса Саяко озадачила родителей тем, что влюбилась в обычного адвоката

Управление Императорского двора Японии объявило, что принцесса Аяко откажется от своего титула ради свадьбы со своим возлюбленным, работником судоходной фирмы Кей Мория. Аяко станет не первой представительницей японской королевской семьи, которая сделала такой выбор.

Хотя сегодня правила монархий разных стран становятся все более продвинутыми и лояльными современным реалиям, в некоторых королевских семьях до сих пор остаются табу на отношения с простолюдинами.

НВ STYLE предлагает вспомнить трех представителей королевских семей, которые отказались от титула и королевской жизни ради брака с простолюдином:

Принцесса Саяко

В 2017 году решение, аналогичное принятому принцессой Аяко, приняла японская принцесса Мако. Однако еще в 2005 году тетя Мако, единственная дочь нынешнего императора Японии Акихито и его супруги императрицы Митико, принцесса Саяко озадачила родителей тем, что влюбилась в обычного адвоката и решила создать с ним семью.

Настояв на браке и лишившись всех императорских титулов, а также покинув дворец родителей, Саяко бросила свою работу и стала домохозяйкой.

Свадьба Саяко. Фото: ЕРА

Йохан Фризо

Нидерландский принц Фризо Оранско-Нассауский, второй сын королевы Беатрикс и Клауса фон Амсберга, в 2004 году был лишен титула принц Нидерландов и права на престол. Причиной стала его свадьба с предпринимательницей Мейбл Виссе-Смит.

Из-за слухов о связи Мейбл и нидерландского крестного отца наркоторговли Класа Брейнсмы правительство страны отказалось запрашивать у парламента разрешение на этот брак, а королева Беатрикс поставила сыну условие: свадьба или титул.

Йохан с супругой и дочерьми. Фото: wikipedia

Король Эдуард VIII

Король Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон, против согласия правительства Британии.

Пробыв во главе престола менее года, дядя нынешней королевы Елизаветы II, предпочел любовь статусу и выпустил официальное заявление с такими словами: «Я нашел невозможным нести тяжёлое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Эдуард VIII с женой. Фото: wikipedia

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