Это любовь. Принц Гарри отказался от брачного контракта с Меган Маркл - СМИ

Британские СМИ сообщают, что принц Гарри решил не подписывать брачный контракт с Меган Маркл.

Ссылаясь на источник, близкий к королевской семье, издание The Daily Mail сообщает, что Гарри отказался от подписания брачного контракта со своей невестой, так как уверен в ее порядочности.

«У него никогда не было сомнений в ее порядочности, поэтому он не будет подписывать брачный контракт. Он убежден, что его брак будет длительным, поэтому не видит смысла подписывать никаких добрачных соглашений», - отмечает источник, добавляя, что брат Гарри, принц Уильям также отказался от подписания брачного контракта, вступая в брак с Кейт Миддлтон.

В отличие от США, брачные контракты не так распространены в Великобритании и не всегда подлежат исполнению по закону. Британские адвокаты подтверждают, что соглашение лиц, вступающих в брак, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения, не всегда признаются британским судом. Кроме того, британские журналисты напоминают, что во время бракоразводного процесса принцесса Диана с большим трудом получила от принца Чарльза 17 миллионов фунтов и 400 тысяч на ежегодное содержание.

Отметим, состояние принца Гарри оценивается в 40 млн долларов и включает в себя 14 млн долларов, унаследованных после смерти его матери, принцессы Дианы, а также около 28 млн долларов из дополнительных активов. В свою очередь, состояние Меган Маркл на сегодняшний день оценивается в 5 млн долларов. Издание отмечает, что Маркл заработала по 50 тысяч долларов за каждый эпизод последнего сезона сериала Форс-мажоры, а ее годовой доход составил около 450 тысяч долларов.

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