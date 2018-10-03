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Есть, что показать. Кайли Дженнер опубликовала фото в бикини

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Дженнер показала фигуру в бикини
© Instagram

Дженнер показала фигуру в бикини

Американская звезда Кайли Дженнер разместила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике.

21-летняя бизнесвумен, которая в феврале 2018 года родила дочь Сторми, продемонстрировала пышные формы в серебристом бикини бренда Bleu De Vous, стоимостью 75 евро.

Пляжный образ Дженнер дополняли очки в прямоугольной оправе с темными линзами и золотыми дужками.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Звезда также поделилась с поклонниками трогательными фото, на которых она изображена со своей дочкой.

В общей сложности снимки Дженнер, сделанные на отпуске, набрали свыше 10 млн лайков.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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