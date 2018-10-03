Есть, что показать. Кайли Дженнер опубликовала фото в бикини

Американская звезда Кайли Дженнер разместила на своей странице в Instagram новое фото в купальнике.
21-летняя бизнесвумен, которая в феврале 2018 года родила дочь Сторми, продемонстрировала пышные формы в серебристом бикини бренда Bleu De Vous, стоимостью 75 евро.
Пляжный образ Дженнер дополняли очки в прямоугольной оправе с темными линзами и золотыми дужками.
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Звезда также поделилась с поклонниками трогательными фото, на которых она изображена со своей дочкой.
В общей сложности снимки Дженнер, сделанные на отпуске, набрали свыше 10 млн лайков.
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