Еще одна свадьба. Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии

Звезды Игры престолов, сыгравшие в сериале возлюбленных, стали мужем и женой

В минувшую субботу, 23 июня в Шотландии состоялась свадьба звезд культового сериала Игра престолов, актеров Кита Харингтона и Роуз Лесли.

Долгожданное свадебное торжество привлекло к себе хоть и меньшее внимание, чем свадьба Меган Маркл и принца Гарри, но вошло в список главных событий текущего года, передает The Guardian.

Свадебная церемония, на которой собрались практически все актеры Игры престолов, состоялась в древнем шотландском замке - семейном владении клана невесты, построенном в XII веке. Лесли выбрала для свадьбы элегантное белое платье с кружевом и аппликациями на флористическую тематику от модного Дома Elie Saab Bridal. Ее классический образ дополнял букет белых роз.

Публикация от Moneyline Tees (@moneylinetees) 23 Июн 2018 в 10:19 PDT

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Публикация от Paperazzi Magazine (@paperazzimagazine) 23 Июн 2018 в 9:42 PDT

Публикация от Game Of Thrones (@ygritteandjonsnow) 23 Июн 2018 в 10:59 PDT

Публикация от BeautyJunkie (@beauty_junkie_blogspot) 23 Июн 2018 в 1:59 PDT

Публикация от TeeJay Sayyid (@teejaysayyid) 23 Июн 2018 в 1:52 PDT

Публикация от @fewofherfavouritethings 23 Июн 2018 в 1:51 PDT

Публикация от Scarlett (@desaun24) 23 Июн 2018 в 1:33 PDT

Публикация от Jon-Michael (@jonmichaelwxyz) 23 Июн 2018 в 1:27 PDT

Ранее сообщалось, что, по мнению Харингтона и Лесли, этот замок соответствует атмосфере Игры престолов. В честь культового проекта, съемочная площадка которого стала местом знакомства возлюбленных, они решили организовать максимально похожую на сериал свадебную церемонию.

К алтарю актрису провел отец, Себастьян Арбатнот-Лесли, который появился на свадьбе в традиционном шотландском килте.

После официальной части свадебной церемонии, Харингтон и Лесли покинули церковь в ретро-автомобиле Land Rover Defender 90, после чего продолжили празднование вместе с многочисленными коллегами по сериалу, включая Эмилию Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питера Динклэйджа.

Публикация от Game Of Thrones (@ygritteandjonsnow) 23 Июн 2018 в 10:54 PDT

Публикация от Arya Stark (@aryastark80) 23 Июн 2018 в 1:52 PDT

Публикация от Hussein Thaér (@hu.lord52) 23 Июн 2018 в 12:38 PDT

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