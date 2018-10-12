Еще одна королевская свадьба. Принцесса Евгения и ее жених отрепетировали церемонию

Накануне свадьбы принцессы Евгении и ее жениха Джека Бруксбэнка, 11 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась репетиция венчания.
Фотографы сняли, как Евгения, Джек, родители и сестра невесты - принц Эндрю, Сара Фергюсон и принцесса Беатрис подъезжали в автомобиле к замку.
Принцесса Евгения и ее будущий муж выглядели радостными и счастливыми, они улыбались фотографам.
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Напомним, свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка состоится сегодня, 12 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени, первые гости начнут прибывать к 11:00.
Тем временем по традиции под Виндзорским замком уже с раннего утра начали собираться зрители. Они занимают лучшие места, чтобы увидеть молодоженов и торжественные мероприятия по случаю бракосочетания.
Фото: ЕРА
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