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Еще одна королевская свадьба. Принцесса Евгения и ее жених отрепетировали церемонию

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Принцесса Евгения готовится к важному дню
Фото: Getty Images

Принцесса Евгения готовится к важному дню

Накануне свадьбы принцессы Евгении и ее жениха Джека Бруксбэнка, 11 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась репетиция венчания.

Фотографы сняли, как Евгения, Джек, родители и сестра невесты - принц Эндрю, Сара Фергюсон и принцесса Беатрис подъезжали в автомобиле к замку.

Принцесса Евгения и ее будущий муж выглядели радостными и счастливыми, они улыбались фотографам.

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Публикация от HRH princess Eugenie of york. (@princesseugenieofyork)

Напомним, свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка состоится сегодня, 12 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени, первые гости начнут прибывать к 11:00.

Тем временем по традиции под Виндзорским замком уже с раннего утра начали собираться зрители. Они занимают лучшие места, чтобы увидеть молодоженов и торжественные мероприятия по случаю бракосочетания. 

 

 

Фото: ЕРА

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