Еще одна королевская свадьба. Принцесса Евгения и ее жених отрепетировали церемонию

Накануне свадьбы принцессы Евгении и ее жениха Джека Бруксбэнка, 11 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась репетиция венчания.

Фотографы сняли, как Евгения, Джек, родители и сестра невесты - принц Эндрю, Сара Фергюсон и принцесса Беатрис подъезжали в автомобиле к замку.

Принцесса Евгения и ее будущий муж выглядели радостными и счастливыми, они улыбались фотографам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HRH princess Eugenie of york. (@princesseugenieofyork) 11 Окт 2018 в 11:26 PDT

Напомним, свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка состоится сегодня, 12 октября, в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени, первые гости начнут прибывать к 11:00.

Тем временем по традиции под Виндзорским замком уже с раннего утра начали собираться зрители. Они занимают лучшие места, чтобы увидеть молодоженов и торжественные мероприятия по случаю бракосочетания.

Фото: ЕРА

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram