Энрике Иглесиас впервые рассказал о детях от Анны Курниковой

Известный испанский певец Энрике Иглесиас впервые рассказал о своих детях – дочери и сыне.

Напомним, возлюбленная артиста, известная теннисистка Анна Курникова родила ему близнецов, девочку Люси и мальчика Николаса 16 декабря прошлого года. С тех пор Иглесиас игнорировал вопросы журналистов и не давал интервью, избегая вопросов о своей семейной жизни.

Впрочем, на концерте в Будапеште, 42-летний певец заявил со сцены, что невероятно счастлив и рассказал поклонникам о своих детях, а также признался в любви Курниковой:

«12 недель назад я стал отцом, и я могу сказать вам две вещи: я обожаю своих детей! Я люблю их настолько сильно, что не могу описать словами. Я также очень люблю свою девочку и, конечно, я люблю вас, ребята! Спасибо за то, что вы сегодня со мной здесь», - сообщил счастливый отец.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Мар 4, 2018 в 8:04 PST

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 в 9:39 PST

Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 в 10:48 PST

Напомним, на протяжении всей беременности Курниковой пара тщательно скрывала интересное положение теннисистки, поэтому новость о том, что Иглесиас и Курникова стали родителями, для многих оказалась неожиданностью.

36-летняя Анна и 42-летний Энрике вместе уже 16 лет. Пара познакомилась в 2001 году, когда Курникова снималась в клипе Иглесиаса на песню Escape.

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