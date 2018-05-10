Елизавета II посетила свои любимые конные соревнования Royal Windsor Horse Show

Королева не пропустила ни одного шоу, начиная с 1943 года

Королева Британии Елизавета II 9 мая посетила крупнейшие конные соревнования - Royal Windsor Horse Show, которые проводятся на территории Виндзорского замка.

Елизавета традиционно посещает одно из своих любимых конных событий ежегодно, начиная с 1943 года.

Для появления на шоу 92-летняя королева выбрала повседневный наряд: кардиган пудрово-голубого цвета, белую блузку и твидовую юбку. Свой образ Елизавета дополнила сумочкой от Launer.

Фото: ЕРА

В ежегодном конном шоу конкурсанты принимают участие в различных соревнованиях, начиная от прыжков до выездки, а также проходит показ Королевской конной артиллерии королевского войска и клуба DAKS Pony.



Это престижное шоу - неизменное событие в дневнике ее величества. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл была специально назначена так, чтобы позволить королеве присутствовать на Royal Windsor Horse Show.

Королева посетила шоу без супруга, 96-летнего герцога Эдинбургского, который поправляется после операции по замене тазобедренного сустава. Его участие в свадьбе Гарри также еще не подтверждено дворцом.

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