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Экзотично. Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали первое королевское турне

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Пара отправится в Австралию

Пара отправится в Австралию

Кенсингтонский дворец официально объявил маршрут первого королевского турне герцога и герцогини Сассекских - Меган Маркл и принца Гарри.

Пара, которая недавно вернулась из медового месяца, осенью отправится в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию.

Ранее 36-летняя Меган сообщила, что присоединится к Гарри на следующих Invictus Games в Сиднее. Соревнования будут проходить с 20 по 27 октября, и в объявлении дворец подтвердил, что турне будет проходить во время игр.

 

 

"Герцог и герцогиня Сассекские совершат официальный визит в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию осенью, - говорится в объявлении. - Их Королевские Высочества были приглашены посетить Королевства Австралии и Новой Зеландии правительствами соответствующих стран. Герцог и герцогиня посетят страны Содружества Фиджи и Тонга по просьбе Управления иностранных дел и по делам Содружества".

 

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