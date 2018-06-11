Экзотично. Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали первое королевское турне

Кенсингтонский дворец официально объявил маршрут первого королевского турне герцога и герцогини Сассекских - Меган Маркл и принца Гарри.

Пара, которая недавно вернулась из медового месяца, осенью отправится в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию.

Ранее 36-летняя Меган сообщила, что присоединится к Гарри на следующих Invictus Games в Сиднее. Соревнования будут проходить с 20 по 27 октября, и в объявлении дворец подтвердил, что турне будет проходить во время игр.

Публикация от BeStyle Magazine (@bestylemagazine) 11 Июн 2018 в 4:15 PDT

"Герцог и герцогиня Сассекские совершат официальный визит в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию осенью, - говорится в объявлении. - Их Королевские Высочества были приглашены посетить Королевства Австралии и Новой Зеландии правительствами соответствующих стран. Герцог и герцогиня посетят страны Содружества Фиджи и Тонга по просьбе Управления иностранных дел и по делам Содружества".

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