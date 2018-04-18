Эксперты свадебной индустрии рассказали, во сколько обойдется бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл

Эксперты британского свадебного агентства Bride Book's подсчитали, сколько будет стоить свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже через месяц – 19 мая.

Средняя стоимость свадьбы в США и Великобритании составляет около 34 тысяч долларов. Но если речь идет об ультрабогатых парах или членах королевской семьи, то, конечно, расходы будут гораздо выше.

По мнению специалистов, свадьба принца Гарри и Меган Маркл обойдется королевской семье в 45,8 миллионов долларов (32 миллиона фунтов стерлингов), большая часть которых выделена на обеспечение безопасности во время торжества.

Согласно оценкам Bride Book's, самая крупная статья расходов предстоящей королевской свадьбы – безопасность. Для защиты молодоженов Гарри и Меган, а также тысячи гостей и зрителей праздничного действа Кенсингтонский дворец выделит 43 миллиона долларов. Контроль за спокойным ходом свадьбы и предупреждение экстренных ситуаций будет осуществляться с помощью снайперов, тайных полицейских, военных технологий и беспилотных самолетов.

Отметим, что большая часть свадебного бюджета Кейт Миддлтон и принца Уильяма также ушла на обеспечение безопасности.

Если не учитывать расходы на безопасность, то общая стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл составит 2,8 миллиона долларов. Предлагаем ознакомиться со списком основных затрат на самой ожидаемой королевской свадьбе 2018 года.

Место проведения – 500 тысяч долларов

Кейтеринг – 408 тысяч долларов

Напитки – 276 тысяч долларов

Платье невесты – 430 тысяч долларов

Музыка – 430 тысяч долларов

Пригласительные и бонбоньерки для гостей – 290,8 тысяч долларов

Свадебный декор – 186 тысяч долларов

Флористика – 157,6 тысяч долларов

Развлечения – 78,8 тысяч долларов

Свадебный торт – 71,6 тысяч долларов

Роскошные туалеты – 50 тысяч долларов

Фотограф/видеограф – 24,3 тысячи долларов

Прическа и макияж невесты – 14,3 тысячи долларов

Обручальные кольца – 8,6 тысяч долларов

Костюм жениха – 11,4 тысячи долларов

Наряды подружек невесты – 7 тысяч долларов

Наряды цветочных девочек и мальчиков-пажей – 2,4 тысячи долларов

Бонус: Медовый месяц – 172 тысячи долларов

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