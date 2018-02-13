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Эд Ширан и Элтон Джон. Стало известно, кто может выступить на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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Эд Ширан пока не отреагировал на предложение

Эд Ширан пока не отреагировал на предложение

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл пригласили популярного британского музыканта Эда Ширана на свою свадьбу с просьбой исполнить «несколько песен».

Как сообщает Entertainment Tonight, исполнитель известных хитов Shape of You и Perfect пока не подтвердил присутствие на свадьбе.

Хотя в декабре музыкант говорил, что открыт для подобного предложения. На вопрос, готов ли он спеть для первого танца пары, Ширан сказал: «Мне не предлагали». Но отметил, что готов выступить, если его пригласят.

Кроме того, по информации СМИ, на церемонии должен  выступить  Элтон Джон, который ради свадьбы Маркл и Гарри ранее отменил два концерта в Лас-Вегасе, которые были назначены на уик-энд 19-20 мая.

Элтон Джон отменил два концерта в Лас-Вегасе. Фото: ЕРА

Напомним, свадьба внука Елизаветы II и актрисы Форс-мажоров состоится 19 мая в часовне святого Георгия в 12:00 по лондонскому времени.

Автор: Дина Стогнева

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