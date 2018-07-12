Дышит в спину Цукербергу. Кайли Дженнер претендует на звание самой богатой молодой миллиардерши

Forbes сообщил, что за три года Дженнер заработала 900 млн долларов

Американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер украсила обложку бизнес-издания Forbes, который включил ее в рейтинг самых богатых женщин США.

По данным авторитетного издания, Дженнер «дышит в спину» Марку Цукербергу – основателю Facebook, который может уступить звезде первую строчку рейтинга самых богатых молодых миллиардеров.

В частности, Дженнер по факту уже обогнала Цукерберга, если учитывать ее возраст и сумму заработанных денег. Так, владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23 года. В свою очередь, 20-летняя Дженнер уже сейчас заработала 900 млн долларов. При этом, отмечает издание, солидный капитал модель сколотила всего за три года.

Построить бизнес-империю светской львице удалось благодаря ее косметическому бренду Kylie Cosmetics, а также продаже рекламы на своей странице в Instagram, которая насчитывает 110 млн подписчиков, рекламным контрактам с известными брендами и съемкам в реалити-шоу.

По мнению Дженнер, своему успеху она обязана социальным сетям. Она признается, что весь ее бизнес строится на рекламе собственной продукции в соцсетях:

«Социальные сети – потрясающая платформа для бизнеса. У меня есть легкий доступ для общения с клиентами и поклонниками», - говорит она.

Отметим, Дженнер была признана одной из самых влиятельных персон в соцсетях. Ранее с помощью всего одного твита она обрушила акции популярной социальной сети Snapchat на 1,3 миллиарда долларов рыночной стоимости.

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