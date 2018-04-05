Дворец на берегу пролива. Бывший особняк Дональда Трампа выставлен на продажу за 45 млн долларов

Особняк в штате Коннектикут, когда-то принадлежавший американскому президенту Дональду Трампу и его бывшей супруге Иване, выставлен на продажу за 45 миллионов долларов.

Как передает Wall Street Journal, дом в Гринвиче Дональд и Ивана Трамп приобрели в начале 1980-х за четыре миллиона долларов. После развода пары в 1992 году поместье досталось Иване. Экс-жена нынешнего президента США сделала в доме ремонт и продала его за 15 миллионов долларов. Новые владельцы особняка Роберт и Сьюзан Штайнберги, которые приобрели недвижимость в 1998 году, сейчас продают дом в три раза дороже.

Дом, расположенный в 45 минутах езды от Манхэттена на живописном берегу пролива Лонг-Айленд, был построен в 1939 году. Особняк площадью более 1800 квадратных метров возведен на территории в 24 тысячи квадратных метров. В доме есть восемь спален, 13 ванных комнат, большой домашний кинотеатр, три комнаты для персонала и восемь каминов.

Также участок включает гостевой дом с роскошными апартаментами и закрытым бассейном, поле для гольфа, теннисный корт, открытый бассейн и причал, с которого можно добраться до Лонг-Айленда.

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