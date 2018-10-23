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Двое из ларца. Джулия Робертс и ее стилист Элизабет Стюарт в одинаковых нарядах на InStyle Awards

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Джулия Робертс и ее стилист Элизабет Стюарт отмечены наградами InStyle Awards
Фото: Getty Images

Джулия Робертс и ее стилист Элизабет Стюарт отмечены наградами InStyle Awards

В понедельник, 22 октября, в музее Getty в Лос-Анджелесе журнал InStyle собрал самых ярких и самых стильных звезд Голливуда и мира моды, чтобы отметить особыми наградами самых выдающихся среди них.

Мир моды и мир Голливуда встречаются на красных дорожках и шествуют рука об руку – обсуждаемые и превозносимые. Самыми стильными звездами этого года стали:

Икона стиля: Джулия Робертс
Фешн-дизайнер года: Клер Келлер, креативный директор Givenchy, автор подвенечного платья Меган Маркл
Лучший мужской стиль: Джефф Голдблюм
Стилист года: Элизабет Стюарт, автор наиболее ярких образов красной дорожки церемонии награждения Оскар и стилист Джулии Робертс
Голос стиля: Карла Уелч, стилист
Стилист-парикмахер года: Крисс Макмиллан, гений стоящий за волосами Дженнифер Энистон

Мастер макияжа года: Джеймс Калиардос
Сильная женщина: Костанс Ву, исполнительница главной роли в фильме Безумные богачи

Церемонии посетили Дженнифер Энистон, Миранда Керр, Рози Хантингтон-Уайтли, Мэй Маск и др.  Джулия Робертс появилась на церемонии со своим дизайнером, Элизабет Стюарт. Они позировали, держась за руки, и в абсолютно одинаковых нарядах, которые отличались лишь сумками. К слову обе были отмечены наградами InStyle.

Джулия Робертс и Элизабет Стюарт. Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон. Фото: Getty Images

Миранда Керр. Фото: Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Getty Images

Элен Помпео. Фото: Getty Images

Оливия Кальпо. Фото: Getty Images

Леа Мишель. Фото: Getty Images

Мэй Макс. Фото: Getty Images

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