Дональд и пасхальный заяц. Семейство Трампов провело традиционный праздник в Белом доме

В понедельник, 2 апреля, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли в Белом доме 140-е ежегодное пасхальное мероприятие Easter Egg Roll, в котором приняли участие примерно 30 000 человек.

Согласно традиции, пишет Business Insider, Мелания Трамп возглавила мероприятие, как подобает первой леди.

"От имени семьи Трамп, …, я просто хочу поблагодарить вас, - сказал президент гостям праздника. - Это особый год. Наша страна отлично справляется с ситуацией: посмотрите на экономику, посмотрите на происходящее. Все не легко, но у нас никогда не было такой экономики, как сейчас. Она все больше, и лучше, и сильнее".

Фото: ЕРА

Многочисленные гости Белого дома играли в боулинг на лужайке, соревновались в украшении яиц и чтении рассказов. На мероприятии присутствовали члены семьи Трампа, а также некоторые сотрудники его администрации.

Первый Easter Egg Roll был проведен президентом Резерфордом Хейсом в 1878 году.

НВ STYLE предлагает взглянуть на лучшие фотографии веселого празднования в Белом доме:

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook