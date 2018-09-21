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Вилла в средиземноморском стиле. Дом, в котором жила Бритни Спирс, продается за девять миллионов долларов

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Бывший дом Бритни Спирс
© Rodeo Realty

Бывший дом Бритни Спирс

Особняк в Беверли-Хиллз, когда-то принадлежавший известной певице Бритни Спирс, выставлен на продажу за 8,95 миллионов долларов.

В просторном и светлом доме площадью 724 квадратных метра разместились шесть спален и семь ванных комнат, гостиная с мраморным камином, открытая кухня и обеденная зона с хрустальной люстрой, домашний кинотеатр и помещение для персонала, передает Architectural Digest.

© Rodeo Realty

Панорамные окна и двери кухни, гостиной и одной из спален выходят на уютный задник дворик с бассейном, зоной спа, детским игровым домиком и множеством объектов ландшафтной архитектуры. Также на территории виллы есть терраса для обеда на свежем воздухе.

К роскошному двухэтажному дому ведет большая подъездная дорога, а сам особняк расположен в закрытом частном секторе, предлагая максимальную конфиденциальность своему владельцу.

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