На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Дом легенды. Особняк Ареты Франклин выставлен на продажу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дом легенды. Особняк Ареты Франклин выставлен на продажу
Фото: realtor.com

Дом легендарной исполнительницы Ареты Франклин, которая скончалась в августе этого года, в пригороде Детройта выставлен на продажу.

Кирпичный особняк площадью 385 кв метров в колониальном стиле в поселке Блумфилд продается за 800 тыс. долларов, сообщает Associated Press.

Фото: realtor.com

Дом был построен в 1990 году и находится вблизи двух очаровательных прудов.

В нем есть пять спален, семь ванных комнат, гараж на три машины, гидромассажная ванна с сауной. Владелец дома имеет доступ в бассейн закрытого типа и на теннисные корты.

Фото: realtor.com

В доме на набережной в центре Детройта Франклин жила до 76 лет. Здесь она умерла в августе от рака поджелудочной железы.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове