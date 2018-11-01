Дом легенды. Особняк Ареты Франклин выставлен на продажу

Дом легендарной исполнительницы Ареты Франклин, которая скончалась в августе этого года, в пригороде Детройта выставлен на продажу.

Кирпичный особняк площадью 385 кв метров в колониальном стиле в поселке Блумфилд продается за 800 тыс. долларов, сообщает Associated Press.

Фото: realtor.com

Дом был построен в 1990 году и находится вблизи двух очаровательных прудов.

В нем есть пять спален, семь ванных комнат, гараж на три машины, гидромассажная ванна с сауной. Владелец дома имеет доступ в бассейн закрытого типа и на теннисные корты.

Фото: realtor.com

В доме на набережной в центре Детройта Франклин жила до 76 лет. Здесь она умерла в августе от рака поджелудочной железы.

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