Дом легенды. Особняк Ареты Франклин выставлен на продажу

Дом легендарной исполнительницы Ареты Франклин, которая скончалась в августе этого года, в пригороде Детройта выставлен на продажу.
Кирпичный особняк площадью 385 кв метров в колониальном стиле в поселке Блумфилд продается за 800 тыс. долларов, сообщает Associated Press.
Дом был построен в 1990 году и находится вблизи двух очаровательных прудов.
В нем есть пять спален, семь ванных комнат, гараж на три машины, гидромассажная ванна с сауной. Владелец дома имеет доступ в бассейн закрытого типа и на теннисные корты.
В доме на набережной в центре Детройта Франклин жила до 76 лет. Здесь она умерла в августе от рака поджелудочной железы.
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