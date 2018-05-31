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Долой правила. Королева Испании Летисия появилась на официальном мероприятии в кожаных брюках

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Королева Летисия

Королева Летисия

Королева Испании Летисия появилась на официальном мероприятии в стильном, непривычном для представителей королевских семей, образе.

Для посещения церемонии открытия 13-го Международного семинара по языку и журналистике в монастыре Юсо в Сан-Миллан-де-ла-Коголла 45-летняя супруга короля Фелипе VI выбрала сексуальные кожаные брюки и легкое пальто в мелкий геометрический принт.

Фото: EPA

Свой образ королева дополнила черной футболкой под цвет брюк, черной сумкой-клатчем в форме конверта, а также лодочками на высоком каблуке.

Фото: EPA

Фото: EPA

 

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