Долго и счастливо. Принц Гарри и Меган Маркл прибыли с неожиданным визитом в Белфаст

Принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл прибыли с неожиданным визитом в Белфаст.

Пара посетила столицу Северной Ирландии в рамках неофициального тура перед предстоящей свадьбой, которая состоится 19 мая.

Прибыв в Белфаст, первой остановкой Гарри и Меган стал EIKON центр - площадка социальной инициативы Amazing the Space, организованной принцем Гарри в сентябре 2017 года во время первого визита в Северную Ирландию. Пара также посетила знаменитый музей-бар The Crown Liquor Saloon, расположенный в одном из красивейших исторических зданий в центре Белфаста.

Уже по традиции, появление принца Гарри и Меган Маркл на публике привлекло внимание модных критиков со всего мира. На этот раз будущая герцогиня выбрала элегантный и изысканный look, отдав предпочтение лаконичному кремовому свитеру от Victoria Beckham, темно-зеленой юбке от Greta Constantine и пальто от Mackage, в котором уже появлялась на публике в декабре 2016 года. Свой образ американка дополнила туфлями от Manolo Blahnik и сумочкой от Charlotte Elizabeth.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что принц Гарри отказался от брачного контракта с Маркл.

Публикация от Princess Diana and Kate (@princessdianaandkate) 23 Мар 2018 в 4:07 PDT

Публикация от Meghan Markle & Harry Windsor (@meghan.markle__) 23 Мар 2018 в 6:43 PDT

Публикация от royals (@royalsupdate) 23 Мар 2018 в 6:42 PDT

Публикация от Prince WilliamKate Middleton (@katemidleton_uk) 23 Мар 2018 в 6:05 PDT

Публикация от Duchess of Cambridge fan page (@kate_middleton_ir) 23 Мар 2018 в 6:01 PDT

Публикация от Meghan Markle & Prince Harry (@meghanharrydaily) 23 Мар 2018 в 5:57 PDT

Публикация от Meghan Markle & Prince Harry (@meghanxharry) 23 Мар 2018 в 5:46 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook