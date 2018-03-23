Долго и счастливо. Принц Гарри и Меган Маркл прибыли с неожиданным визитом в Белфаст

Принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл прибыли с неожиданным визитом в Белфаст.
Пара посетила столицу Северной Ирландии в рамках неофициального тура перед предстоящей свадьбой, которая состоится 19 мая.
Прибыв в Белфаст, первой остановкой Гарри и Меган стал EIKON центр - площадка социальной инициативы Amazing the Space, организованной принцем Гарри в сентябре 2017 года во время первого визита в Северную Ирландию. Пара также посетила знаменитый музей-бар The Crown Liquor Saloon, расположенный в одном из красивейших исторических зданий в центре Белфаста.
Уже по традиции, появление принца Гарри и Меган Маркл на публике привлекло внимание модных критиков со всего мира. На этот раз будущая герцогиня выбрала элегантный и изысканный look, отдав предпочтение лаконичному кремовому свитеру от Victoria Beckham, темно-зеленой юбке от Greta Constantine и пальто от Mackage, в котором уже появлялась на публике в декабре 2016 года. Свой образ американка дополнила туфлями от Manolo Blahnik и сумочкой от Charlotte Elizabeth.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что принц Гарри отказался от брачного контракта с Маркл.
Смотрите также
- Американские чернила на английской бумаге. Принц Гарри и Меган Маркл разослали свадебные пригласительные
- Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт
- Соседки по Кенсингтонскому дворцу. Британский эксперт прокомментировала вражду Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования