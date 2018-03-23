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Долго и счастливо. Принц Гарри и Меган Маркл прибыли с неожиданным визитом в Белфаст

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Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно посетили Белфаст

Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно посетили Белфаст

Принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл прибыли с неожиданным визитом в Белфаст.

Пара посетила столицу Северной Ирландии в рамках неофициального тура перед предстоящей свадьбой, которая состоится 19 мая.

Прибыв в Белфаст, первой остановкой Гарри и Меган стал EIKON центр - площадка социальной инициативы Amazing the Space, организованной принцем Гарри в сентябре 2017 года во время первого визита в Северную Ирландию. Пара также посетила знаменитый музей-бар The Crown Liquor Saloon, расположенный в одном из красивейших исторических зданий в центре Белфаста.

Уже по традиции, появление принца Гарри и Меган Маркл на публике привлекло внимание модных критиков со всего мира. На этот раз будущая герцогиня выбрала элегантный и изысканный look, отдав предпочтение лаконичному кремовому свитеру от Victoria Beckham, темно-зеленой юбке от Greta Constantine и пальто от Mackage, в котором уже появлялась на публике в декабре 2016 года. Свой образ американка дополнила туфлями от Manolo Blahnik и сумочкой от Charlotte Elizabeth.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что принц Гарри отказался от брачного контракта с Маркл.

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