Для новой роли. Сальма Хайек стала блондинкой

Знаменитая актриса Сальма Хайек, которая неоднократно возглавляла рейтинги самых сексуальных брюнеток в Голливуде, стала блондинкой.

52-летняя кинозвезда удивила фанов новым неожиданным образом, опубликовав на своей странице в Instagram серию снимков со светлыми волосами. Элегантный образ Хайек дополнял классический вечерний макияж с красной помадой, а также черное платье с флористическим принтом.

«Экспериментируя с новыми образами для нового фильма, я наткнулась на этот. Мы решили пойти в другом направлении, но я решила, что стоит поделиться этим образом с вами», - написала актриса, однако не уточнила, к съемкам в какой киноленте готовится на этот раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 29 Окт 2018 в 10:34 PDT

В комментариях к фото фолловеры Хайек отметили, что блонд ей к лицу.

«Ты выглядишь потрясающе со светлыми волосами!», «Вау, как красиво!», «Ты красива с любым цветом волос, роскошная женщина», - пишут в Instagram.

Ранее Хайек также экспериментировала с цветом глаз, примеряя цветные линзы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Окт 2018 в 10:34 PDT

Напомним, накануне были представлены снимки из новой стильной фотосессии Хайек для ноябрьского номера мексиканского Vogue.

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