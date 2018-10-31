Для новой роли. Сальма Хайек стала блондинкой

Знаменитая актриса Сальма Хайек, которая неоднократно возглавляла рейтинги самых сексуальных брюнеток в Голливуде, стала блондинкой.
52-летняя кинозвезда удивила фанов новым неожиданным образом, опубликовав на своей странице в Instagram серию снимков со светлыми волосами. Элегантный образ Хайек дополнял классический вечерний макияж с красной помадой, а также черное платье с флористическим принтом.
«Экспериментируя с новыми образами для нового фильма, я наткнулась на этот. Мы решили пойти в другом направлении, но я решила, что стоит поделиться этим образом с вами», - написала актриса, однако не уточнила, к съемкам в какой киноленте готовится на этот раз.
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В комментариях к фото фолловеры Хайек отметили, что блонд ей к лицу.
«Ты выглядишь потрясающе со светлыми волосами!», «Вау, как красиво!», «Ты красива с любым цветом волос, роскошная женщина», - пишут в Instagram.
Ранее Хайек также экспериментировала с цветом глаз, примеряя цветные линзы.
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Напомним, накануне были представлены снимки из новой стильной фотосессии Хайек для ноябрьского номера мексиканского Vogue.
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