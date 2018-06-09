Диджитал-зависимость. Исследование подтвердило существование людей, которые пользуются смартфонами во время секса

Новое исследование, проведенное американской компанией SureCall, производящей усилители сигнала сотовой связи, подтвердило существование людей, которые не могут расстаться со своими смартфонами даже во время секса.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие свыше 1 тысячи человек, 1 из 10 респондентов проверяет свои социальные сети и пользуется смартфоном прямо во время секса, пишет Maxim.

Ранее в ходе еще одного исследования было доказано, что за последние пять лет число людей с диджитал-зависимостью возросло почти вдвое. Так, например, половина опрошенных респондентов, принявших участие в исследовании 2015 года, признали, что им интереснее просматривать свои смартфоны, а не общаться с партнерами.

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