На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Диджитал-зависимость. Исследование подтвердило существование людей, которые пользуются смартфонами во время секса

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Диджитал-зависимость. Исследование подтвердило существование людей, которые пользуются смартфонами во время секса
© Freepik

Новое исследование, проведенное американской компанией SureCall, производящей усилители сигнала сотовой связи, подтвердило существование людей, которые не могут расстаться со своими смартфонами даже во время секса.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие свыше 1 тысячи человек, 1 из 10 респондентов проверяет свои социальные сети и пользуется смартфоном прямо во время секса, пишет Maxim.

Ранее в ходе еще одного исследования было доказано, что за последние пять лет число людей с диджитал-зависимостью возросло почти вдвое. Так, например, половина опрошенных респондентов, принявших участие в исследовании 2015 года, признали, что им интереснее просматривать свои смартфоны, а не общаться с партнерами.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове