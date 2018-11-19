Девочку и мальчика. Дмитрий Комаров рассказал, о чем в детстве просил родителей

Популярный украинский телеведущий, ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров опубликовал фото своих младших брата и сестры, поздравил их с днем рождения и рассказал историю их появления на свет.
В воскресенье, 18 ноября, Дмитрий Комаров на своей страничке в инстаграм показал своих младших сестру Ангелину и брата Колю, двойняшек, поделился историей их появления на свет, а также рассказал, как он сам оказался к этому причастен. Он также добавил, что счастлив, что их рождение стало лучшим подарком в его жизни, и что просил он его у родителей не зря.
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В детстве, как только начал говорить, я просил родителей подарить мне "блатика и сестленку". Потом я позанимался с логопедом и стал выговаривать букву Р, а просил уже братика и сестренку???? Когда мне было 6, и мама была беременная, моя просьба не менялась. Но УЗИ в 1989 показало, что будет один ребенок. Как-то через друзей семьи нас познакомили с предсказательницей. Не то, чтобы родители доверяли таким методам, но в шутку спросили: "Так кто у нас будет?" Я хорошо помню этот момент. Мы стояли возле дома, и эта незнакомая тетя вдруг обратилась ко мне: "Димочка, так кто у мамы родится?". Я не задумываясь ответил, что мальчик и девочка. "У вас будет мальчик и девочка", - сказала женщина. То, что это правда, мама узнала уже в роддоме, когда врач-гинеколог после рождения сестры совершенно неожиданно для мамы строго сказала: "Сейчас будем второго доставать"???? Это был сюрприз для всех, кроме меня. Я почему-то даже не сомневался, что раз попросил такой подарок, то он непременно будет. И мы особенно обрадовались, что это произошло 17 ноября. Счастливое число нашей семьи - 17. Я и моя мама тоже родились семнадцатого. Помню, когда малых привезли с роддома, я заплакал. Зарыдал:" Я просил нормальных братика и сестренку, а не маленьких!" ???????????? Это любимая детская цитата Димы в нашей семье. Я ожидал увидеть сразу взрослых друзей. Но быстро приспособился и, "совмещая" с учебой в первом классе, стал для них няней, полноценно пеленая, гуляя с колясками. Сегодня сестра Лина @komarova_angelina и брат Коля @kol_yan - мои лучшие друзья. Сегодня у них день рождения! Я счастлив и понимаю, что это лучший подарок в моей жизни, и просил его у родителей не зря. С днем рождения, обожаю вас))
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