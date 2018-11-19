Девочку и мальчика. Дмитрий Комаров рассказал, о чем в детстве просил родителей

Популярный украинский телеведущий, ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров опубликовал фото своих младших брата и сестры, поздравил их с днем рождения и рассказал историю их появления на свет.

В воскресенье, 18 ноября, Дмитрий Комаров на своей страничке в инстаграм показал своих младших сестру Ангелину и брата Колю, двойняшек, поделился историей их появления на свет, а также рассказал, как он сам оказался к этому причастен. Он также добавил, что счастлив, что их рождение стало лучшим подарком в его жизни, и что просил он его у родителей не зря.

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