Дети, сестры, мамы и бывшие. День благодарения в большой семье Кардашьян-Дженнер

Еще один год и еще одна причина быть благодарными. Это доказывает групповое видео семейства Кардашьян-Дженнер, которое опубликованному Кендалл. Судя по нему, а также по сториз, подготовительные работы были серьезными. Семья праздновала День благодарения с огромным размахом.
Празднование был действительно грандиозным – дом полный детей, сестры, гламурные мамы и даже бывшие. И только Хлои провела День благодарение не с большой семьей, а в Кливленде со своим бойфрендом Тристаном Томсоном и дочерью Тру.
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Издание Popsugar. собрало фото из сториз Ким и Кортни Кардашьян о том, как провело День благодарения семейство Кардашьян-Дженнер.
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