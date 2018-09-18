Десять лучших образов красной дорожки Эмми-2018

В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе прошла 70-я церемония вручения главной телевизионной премии США – Эмми-2018.

Вручение наград состоялось в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Ведущими вечера стали Майкл Че и Колин Джос.

Триумфаторами вечера стали сериалы Игра престолов, Удивительная миссис Мэйзел, Черное зеркало и Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений.

Однако внимание было приковано не только к заветным статуэткам и их обладателям, но и к звездам, появившимся на красной дорожке Эмми. НВ STYLE предлагает взглянуть на десять лучших нарядов этого вечера:

Пенелопа Крус

Сара Полсон

Рэйчел Броснахэн

Милли Бобби Браун

Эмилия Кларк

Трейси Эллис Росс

Джессика Биль

Кэри Рассел

Майка Монро

Стефани Робинсон

Все фото: ЕРА

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