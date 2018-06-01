День защиты детей. Знаменитости, которые недавно стали родителями

В апреле 2018 года принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз

Ежегодно 1 июня в мире отмечают День защиты детей. Праздник был основан в 1949 году и призван обратить внимание на права ребенка.

Как говорится, дети – цветы жизни. Они приносят в наш мир добро, яркие незабываемые моменты и удивляют взрослых своей непосредственностью и радостью от простых вещей, которые нас окружают.

Кроме Дня защиты детей, 1 июня также празднуют Всемирный день родителей. Решение установить такой праздник было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.

В честь двойного праздника НВ STYLE предлагает вспомнить знаменитостей, которые совсем недавно стали родителями.

Джессика Альба и Кэш Уоррен



31 декабря, накануне Нового года, 36-летняя актриса Джессика Альба и 38-летний кинопродюсер Кэш Уоррен стали родителями в третий раз. Мальчика назвали Хэйес. Пара уже воспитывает 9-летнюю дочь Онор Мари и 6-летнюю Хэвен Гарнер.

Допис, поширений Jessica Alba (@jessicaalba) 13 Тра 2018 р. о 3:28 PDT

Адам Левин и Бехати Принслу

15 февраля 2018 года Адам Левин и Бехати Принслу стали родителями во второй раз: у 38-летнего вокалиста группы Maroon 5 и 28-летней модели родилась дочь. Малышку назвали Джио Грейс. Отметим, что пара уже воспитывает дочь Дасти Роуз, которая родилась в сентябре 2016 года.

Допис, поширений Adam Levine (@adamlevine) 7 Бер 2018 р. о 8:14 PST

Ким Кардашьян и Канье Уэст

В этом году телезвезда Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями. В понедельник, 15 января, суррогатная мать родила паре девочку. Напомним, что у звездной пары есть двое старших детей: дочка Норт (4 года) и сын Сейнт (2 года).

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Тра 2018 р. о 2:35 PDT

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

1 февраля 20-летняя американская модель, участница телешоу Семейство Кардашян Кайли Дженнер впервые стала мамой. Младшая сестра Ким Кардашьян родила дочь Сторми от американского рэпера Трэвиса Скотта.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 12 Кві 2018 р. о 5:22 PDT

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон



В семействе Кардашьян-Дженнер в этом году просто бэби-бум. 12 апреля девочку родила светская львица, модель и бизнесвумен Хлое Кардашьян. Это первый ребенок 33-летней Хлое. Отцом ребенка стал 27-летний баскетболист Тристан Томпсон.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 26 Бер 2018 р. о 6:50 PDT

Джамала и Бекир Сулейманов

27 марта популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала впервые стала мамой. Джамала и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика. Пара назвала сына Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Кві 2018 р. о 2:19 PDT

Кейт Миддлтон и принц Уильям

23 апреля британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз. Своего новорожденного сына пара назвала Луи Артур Чарльз. Напомним, старшему сыну герцога и герцогини Кебриджских принцу Джорджу уже четыре года, а его младшей сестре Шарлотте – три.

Допис, поширений Megan&Harry Kate&William (@royal_british_fp) 30 Тра 2018 р. о 12:02 PDT

Хилария и Алек Болдуин

34-летняя писательница Хилария Болдуин и ее супруг 60-летний актер Алек Болдуин стали родителями в четвертый раз. 17 мая 2018 года у пары родился сын Ромео Алехандро Дэвид. Напомним, Алек и Хилария поженились в 2012 году. У супругов уже есть трое детей: 4-летнюя Кармен Габриэла, 2-летний Рафаэль Томас и годовалый Леонардо Энджел Чарльз. Кроме того, у Алека Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, которая появилась на свет в браке с Ким Бейсингер.

Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 17 Тра 2018 р. о 12:46 PDT

Крисси Тейген и Джон Ледженд

16 мая 32-летняя модель Крисси Тейген и 39-летний музыкант Джон Ледженд стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик Майлз. Отметим, что первого ребенка Крисси и Джон зачали с помощью процедуры ЭКО. Девочка Луна родилась 14 апреля 2016 года.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 28 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

Миранда Керр и Эван Шпигель

7 мая 35-летняя супермодель Миранда Керр и ее муж 27-летний основатель SnapChat Эван Шпигель стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Харт. Для Миранды малыш стал вторым ребенком, а для Эвана – первенцем. Напомним, Миранда Керр уже воспитывает семилетнего Флинна – сына от брака с английским актером Орландо Блумом.

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr) 4 Тра 2018 р. о 1:48 PDT

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан



17 апреля актер Дуэйн Джонсон и его возлюбленная Лорен Хашиан стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка Тиана. Малышка стала третьим ребенком Джонсона. Вместе с Лорен он воспитывает двухлетнюю Жасмин, но еще у актера есть 16-летняя дочь Симон от первой супруги Дэни Гарсия.

Допис, поширений therock (@therock) 23 Кві 2018 р. о 10:52 PDT

Кирстен Данст и Джесси Племонс

3 мая 36-летняя американская актриса, режиссер и продюсер Кирстен Данст родила первенца. У Кирстен Данст и ее возлюбленного, актера Джесси Племонса родился мальчик Эннис Ховард.

Допис, поширений Harper's Bazaar Ukraine (@harpersbazaarukraine) 8 Тра 2018 р. о 5:51 PDT

Эдди Редмэйн и Ханна Багшо

10 марта 2018 года звезда фильма Фантастические звери и где их искать Эдди Редмэйн и его супруга Ханна Багшо стали родителями во второй раз. У пары родился сын Люк. Также супруги воспитывают дочь Айрис, которая родилась в июне 2016 года.

Допис, поширений Eddie Redmayne ❤️ (@amazingeddieredmayne) 7 Тра 2018 р. о 1:56 PDT

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