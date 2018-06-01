День защиты детей. Знаменитости, которые недавно стали родителями

Ежегодно 1 июня в мире отмечают День защиты детей. Праздник был основан в 1949 году и призван обратить внимание на права ребенка.
Как говорится, дети – цветы жизни. Они приносят в наш мир добро, яркие незабываемые моменты и удивляют взрослых своей непосредственностью и радостью от простых вещей, которые нас окружают.
Кроме Дня защиты детей, 1 июня также празднуют Всемирный день родителей. Решение установить такой праздник было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.
В честь двойного праздника НВ STYLE предлагает вспомнить знаменитостей, которые совсем недавно стали родителями.
Джессика Альба и Кэш Уоррен
31 декабря, накануне Нового года, 36-летняя актриса Джессика Альба и 38-летний кинопродюсер Кэш Уоррен стали родителями в третий раз. Мальчика назвали Хэйес. Пара уже воспитывает 9-летнюю дочь Онор Мари и 6-летнюю Хэвен Гарнер.
Адам Левин и Бехати Принслу
15 февраля 2018 года Адам Левин и Бехати Принслу стали родителями во второй раз: у 38-летнего вокалиста группы Maroon 5 и 28-летней модели родилась дочь. Малышку назвали Джио Грейс. Отметим, что пара уже воспитывает дочь Дасти Роуз, которая родилась в сентябре 2016 года.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
В этом году телезвезда Ким Кардашьян и ее супруг рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями. В понедельник, 15 января, суррогатная мать родила паре девочку. Напомним, что у звездной пары есть двое старших детей: дочка Норт (4 года) и сын Сейнт (2 года).
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
1 февраля 20-летняя американская модель, участница телешоу Семейство Кардашян Кайли Дженнер впервые стала мамой. Младшая сестра Ким Кардашьян родила дочь Сторми от американского рэпера Трэвиса Скотта.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
В семействе Кардашьян-Дженнер в этом году просто бэби-бум. 12 апреля девочку родила светская львица, модель и бизнесвумен Хлое Кардашьян. Это первый ребенок 33-летней Хлое. Отцом ребенка стал 27-летний баскетболист Тристан Томпсон.
Джамала и Бекир Сулейманов
27 марта популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала впервые стала мамой. Джамала и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика. Пара назвала сына Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
23 апреля британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз. Своего новорожденного сына пара назвала Луи Артур Чарльз. Напомним, старшему сыну герцога и герцогини Кебриджских принцу Джорджу уже четыре года, а его младшей сестре Шарлотте – три.
Хилария и Алек Болдуин
34-летняя писательница Хилария Болдуин и ее супруг 60-летний актер Алек Болдуин стали родителями в четвертый раз. 17 мая 2018 года у пары родился сын Ромео Алехандро Дэвид. Напомним, Алек и Хилария поженились в 2012 году. У супругов уже есть трое детей: 4-летнюя Кармен Габриэла, 2-летний Рафаэль Томас и годовалый Леонардо Энджел Чарльз. Кроме того, у Алека Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, которая появилась на свет в браке с Ким Бейсингер.
Крисси Тейген и Джон Ледженд
16 мая 32-летняя модель Крисси Тейген и 39-летний музыкант Джон Ледженд стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик Майлз. Отметим, что первого ребенка Крисси и Джон зачали с помощью процедуры ЭКО. Девочка Луна родилась 14 апреля 2016 года.
Миранда Керр и Эван Шпигель
7 мая 35-летняя супермодель Миранда Керр и ее муж 27-летний основатель SnapChat Эван Шпигель стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Харт. Для Миранды малыш стал вторым ребенком, а для Эвана – первенцем. Напомним, Миранда Керр уже воспитывает семилетнего Флинна – сына от брака с английским актером Орландо Блумом.
Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан
17 апреля актер Дуэйн Джонсон и его возлюбленная Лорен Хашиан стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка Тиана. Малышка стала третьим ребенком Джонсона. Вместе с Лорен он воспитывает двухлетнюю Жасмин, но еще у актера есть 16-летняя дочь Симон от первой супруги Дэни Гарсия.
Кирстен Данст и Джесси Племонс
3 мая 36-летняя американская актриса, режиссер и продюсер Кирстен Данст родила первенца. У Кирстен Данст и ее возлюбленного, актера Джесси Племонса родился мальчик Эннис Ховард.
Эдди Редмэйн и Ханна Багшо
10 марта 2018 года звезда фильма Фантастические звери и где их искать Эдди Редмэйн и его супруга Ханна Багшо стали родителями во второй раз. У пары родился сын Люк. Также супруги воспитывают дочь Айрис, которая родилась в июне 2016 года.
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