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День отца. Знаменитости поздравили своих пап в Instagram

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Ким Кардашьян с папой
Фото: Instagram

Ким Кардашьян с папой

17 июня во всем мире отмечают День отца – праздник, в который принято благодарить и поздравлять своих пап.

Несмотря на то, что в Украину праздник пришел совсем недавно, его празднование в нашей стране активно поддержали. В этот день украинцы выкладывают в соцсети снимки своих отцов, пишут им слова благодарности, и, конечно, по возможности празднуют его вместе.

Украинские селебритис, так же как и зарубежные, также не остаются в стороне от очередного семейного праздника и делятся трогательными снимками своих отцов. НВ STYLE собрал самые милые посты знаменитостей в День отца:

Джамала

 

 

Мишель Обама

 

 

Маша Ефросинина

 

Когда-то я задумалась над личным ответом на вечный женский вопрос: «Как различить - настоящая ли любовь пришла в твою жизнь или всё-таки просто безумная страсть накрыла волной?» Свой ответ я нашла, и он неизменен: «Подлинное чувство любви у женщины определяется растущим в ней желанием родить от этого мужчины ребёнка!» Я очень желаю вам, девочки, чтобы ваши чувства никогда не ошибались, и у ваших детей были лучшие папы! А всех счастливых пап поздравляю с международным Днём Отца #деньбатька #fathersday

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

Дэвид Бекхэм

 

 

Юлия Санина

 

The best father ever @val_hardkiss ❤ Happy father's day!

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

Гвинет Пэлтроу

 

Happy Father’s Day cajm, you are a ray of sunshine ☀️.

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

 

Лилия Ребрик

 

 

Раян Рейнольдс

 

 

Юрий Горбунов

 

З Днем батька! Найпочесніші обов»язки на землі!

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

Ким Кардашьян

 

 

Влад Яма

 

2 fathers))❤️

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

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