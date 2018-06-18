День отца. Знаменитости поздравили своих пап в Instagram

17 июня во всем мире отмечают День отца – праздник, в который принято благодарить и поздравлять своих пап.
Несмотря на то, что в Украину праздник пришел совсем недавно, его празднование в нашей стране активно поддержали. В этот день украинцы выкладывают в соцсети снимки своих отцов, пишут им слова благодарности, и, конечно, по возможности празднуют его вместе.
Украинские селебритис, так же как и зарубежные, также не остаются в стороне от очередного семейного праздника и делятся трогательными снимками своих отцов. НВ STYLE собрал самые милые посты знаменитостей в День отца:
Джамала
Мишель Обама
Маша Ефросинина
Когда-то я задумалась над личным ответом на вечный женский вопрос: «Как различить - настоящая ли любовь пришла в твою жизнь или всё-таки просто безумная страсть накрыла волной?» Свой ответ я нашла, и он неизменен: «Подлинное чувство любви у женщины определяется растущим в ней желанием родить от этого мужчины ребёнка!» Я очень желаю вам, девочки, чтобы ваши чувства никогда не ошибались, и у ваших детей были лучшие папы! А всех счастливых пап поздравляю с международным Днём Отца #деньбатька #fathersday
Дэвид Бекхэм
Юлия Санина
Гвинет Пэлтроу
Лилия Ребрик
Раян Рейнольдс
Юрий Горбунов
Ким Кардашьян
Влад Яма
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