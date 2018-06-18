День отца. Знаменитости поздравили своих пап в Instagram

17 июня во всем мире отмечают День отца – праздник, в который принято благодарить и поздравлять своих пап.

Несмотря на то, что в Украину праздник пришел совсем недавно, его празднование в нашей стране активно поддержали. В этот день украинцы выкладывают в соцсети снимки своих отцов, пишут им слова благодарности, и, конечно, по возможности празднуют его вместе.

Украинские селебритис, так же как и зарубежные, также не остаются в стороне от очередного семейного праздника и делятся трогательными снимками своих отцов. НВ STYLE собрал самые милые посты знаменитостей в День отца:

Джамала

Мишель Обама

Маша Ефросинина

Дэвид Бекхэм

Юлия Санина

Гвинет Пэлтроу

Лилия Ребрик

Раян Рейнольдс

Юрий Горбунов

Ким Кардашьян

Влад Яма

2 fathers))❤️ Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 17 Июн 2018 в 10:42 PDT

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