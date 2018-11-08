Делаем ставки. Букмекеры назвали вероятные имена для ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл родится весной 2019 года. Букмекеры принимают ставки на имена

Ожидается, что Меган Маркл и принц Гарри соблюдут сложившиеся веками традиции, давая имя ребенку, рождения которого ждут в апреле 2019 года.

Герцог и герцогиня Сассекские подождут несколько дней после рождения ребенка, прежде чем официально объявят его имя.

Как сообщает издание Express, все члены королевской семьи ожидают несколько дней и не объявляют имя, потому что требуется время на то, чтобы утвердить титул. Сначала имя одобряют члены королевской семьи, и уже потом оно становится достоянием публики. Так объяснила изданию Виктория Арбитер, журналист, освещающий вопросы королевской семьи.

При выборе имени ребенка перед членами королевской семьи лежит большая ответственность, поэтому прежде чем обнародовать имя и определить место этого ребенка в истории, они предпочитают на 100% увериться.

Принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская, объявили имена принца Георга и принцессы Шарлотты через два дня после их рождения. А королева Елизавета не объявляла имени принца Чарльза целый месяца после его рождения.

А тем временем букмекеры принимают ставки на имя будущего ребенка. Фавориты: Диана, Виктория, Альберт, Артур, Филипп, Алиса и Александра.

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