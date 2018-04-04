Делаем ставки. Букмекеры назвали наиболее вероятные имена для третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Накануне родов Кейт Миддлтон букмекеры объявили наиболее вероятные имена для третьего ребенка герцогини Кембриджской и принца Уильяма.
Несмотря на то, что пол третьего малыша монаршей четы до сих пор не известен, в Великобритании уверены, что родится девочка. Именно поэтому по количеству ставок лидируют имена для девочек, пишет Independent.
Букмекеры Paddy Power сообщили, что в число самых популярных у букмекеров женских имен вошли Мэри, Элис и Виктория. Кроме того, не исключено, что девочку могут назвать Элизабет в честь Елизаветы II, а также Дианой в честь покойной принцессы Дианы. В свою очередь, среди мужских имен лидируют Альберт, Джеймс и Артур.
Напомним, информация о третьей беременности Миддлтон подтвердилась в сентябре 2017 года.
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