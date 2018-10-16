Давно подозревали. Подробности о беременности Меган Маркл

Вчера мир облетела весть о том, что Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Сама же супружеская чета отправилась с первым официальным визитом в Австралию, Новую Зеландию и на острова Тонга и Фиджи.

Первые слухи поползли в день свадьбы Принцессы Евгении. Зрителям показалось, что Герцогиня Сассекская неспроста надела на церемонию бракосочетания пальто, за бортами которого не разглядишь ничего, но от внимательных глаз не скрылось, что Меган заметно поправилась на лице. Неспроста – подумали зрители церемонии и не ошиблись. Через три дня последовало официальное заявление от королевского двора: «Герцог и Герцогиня Сассекские ожидают рождение ребенка весной следующего года». А Королева Елизавета II отметила, что в восторге от того, что у нее родится восьмой правнук.

Принц Гарри и Меган сами сообщили репортерам эту прекрасную новость, через пару часов после прилета в Австралию, куда отправились со своим первым официальным рабочим визитом. В рамках 16-дневной поездки пара планирует посетить Австралию, Новую Зеландию, острова Тонга и Фиджи.

Фото: epa

И сегодня Меган уже во всю позирует перед камерами в статусе «в положении» в белом, подчеркивающем фигуру платье австралийского дизайнера Karen Gee.

Переглянути цей допис в Instagram First meeting in Australia ❤️ Допис, поширений HRH Meghan Markle (@meghan_duchess) 15 Жов 2018 р. о 6:45 PDT

Меган пребывает в хорошей физической форме, здорова и находится на 12-й неделе беременности. Рождение ребенка ожидают в апреле. Он станет седьмым в списке претендентов на престол Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Фото: epa

На пару обрушилось немало критики. Дескать, «Как можно объявлять такую новость в день памяти жертв выкидышей и детской смертности?» – об этом заговорили жители США (родины Меган), где 15 октября отмечают такой день с 2002 года. И еще, «Как можно, будучи беременной, отправляться на другой конец мира?! Там же свирепствует Вирус Зика!»

И немало восхищения: «Теперь у США будет собственные принц или принцесса!» Меган Маркл частично сохранила за собой гражданство Соединенных штатов Америки.

А тем временем визит четы Сассекских в Австралию продолжается. Сегодня Принц Гарри и Меган посетили Генерал Губернатора Нового Южного Уэльса Питера Косгроува и его жену, которые подарили герцогу и герцогине плюшевого кенгуру с кенгуренком в сумке и пару очаровательных угг для будущего малыша.

Фото: epa

«Это будет первый подарок нашему малышу!», - выразила свое восхищение Меган.

Далее пара отправилась на прогулку в зоопарк Taronga Zoo в Сиднее, где Принцу и его жене показали двух маленьких коал, которые появились на свет в мае этого года и соответственно получили имена Меган и Гарри.

Фото: epa

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