Чужих детей не бывает. Сандра Баллок рассказала о приемных детях, бойфренде и харассменте в Голливуде

Американская актриса Сандра Баллок стала главной героиней июньского номера американского журнала InStyle, в интервью которому откровенно рассказала о своей личной жизни.

53-летняя кинозвезда редко говорит с журналистами на личные темы, однако в преддверии громкой премьеры фильма Восемь подруг Оушена, в котором она сыграла сестру криминального авторитета Дэнни Оушена, Баллок решила откровенно рассказать о том, о чем предпочитала молчать ранее. Так, актриса высказалась о харассменте в Голливуде, рассказав о сексуальном домогательстве, которое пережила в 16 лет, а также о приемных детях, которых она воспитывает вместе с бойфрендом Брайаном Рэндаллом.

«Я могу с уверенностью сказать, что я не знаю ни одного человека, которого бы миновала участь столкнуться с какой-либо формой харассмента. Это случилось со мной, когда мне было 16 лет. Я была парализована… До недавнего времени стыдно было быть жертвой, а не тем преступником, который это делает», - заявила она.

Баллок также призналась, что благодарна судьбе за то, что встретила своего нынешнего бойфренда, фотографа Брайана Рэндолла. Она добавила, что он стал не только ее верным спутником, но и прекрасным отцом для ее детей:

«Он супер милый. Для детей, скорее, он номер один, а уже – номер два. Но я понимаю детей, потому что он очень веселый и всегда приносит вкусные сладости», - говорит она.

Баллок также признается, что ее дети очень разные:

«Луис очень чувствительный мальчик. Я называю его своим 78-летним сыном. Он очень добрый и спокойный. Лайла – настоящий боец, у нее сильный характер», - добавляет звезда, отмечая, что ей не нравится, когда ее детей называют приемными.

«Давайте называть всех детей, у которых нет родителей и дома «наши дети». Не нужно говорить «приемные дети». Ведь никто не называет своих детей, зачатых с помощью искусственного оплодотворения «мои искусственные дети». Давайте просто говорить «наши дети». Ведь чужих детей не бывает», - сказала она.

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