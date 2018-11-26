Что поссорило братьев. Назвали настоящую причину переезда принца Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские выбрали в качестве своей резиденции Фрогмор-хаус, замок, построенный в 1684 году.

Как сообщает Dailу Mail, называются самые невероятные причины, по которым братья решили разъехаться.

Это и два брата ссорятся из-за разведенной американки, это и две невестки, которые не сошлись характерами – одна послушная, другая – нет. Вспоминают история размолвки братьев Георг VI и Эдвард VIII, который отрекся от престола из-за любви к американке Уоллис Симспсон.

Но факт остается фактом, принц Гарри покидает Кенсонгтонский дворец, дом своего брата Уильяма, чтобы начать самостоятельную семейную жизнь в Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, что в 1 км от Видзорского замка.

Взгляды братьев на жизнь

Как сообщают многочисленные источники при дворце, брак Гарри с Меган ускорил решение принца Гарри отделиться от принца Уильяма, так как их взгляды на жизнь существенно расходятся.

Их пути еще больше разойдутся, когда Уильям получит титул принца Уэльского.

Появление в жизни братьев бывшей актрисы Меган Маркл немного осложнило отношения. Один из источников корреспондента Dailу Mail описал Меган, как «упрямого человека», а Гарри настаивает на том, что «то, что хочет Меган, Меган получает».

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Отношения Меган и Кейт

И нет никаких сомнений в том, что новая герцогиня Сассекская не установила тесной дружбы с женой своего шурина.



Меган и Кейт просто очень разные люди, правда, источники утверждают, что серьезных ссор между ними не было.

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Что движет Гарри

Но было бы неправильно перекладывать всю ответственность за переезд на Меган. 34-летний принц Гарри – никакой не юнец, а взрослый мужчина, обладающий столь же волевым характером, как и его новая жена.



У него, скорее, «диктаторский характер», - так описал Гарри один из источников издания, при этом он это говорил с искренней любовью к принцу. Он также отметил, что Гарри очень привязан к своим племянникам и любит своего брата, тем не менее, он хочет от него уехать.

Он принял решение отделиться вовсе не для того, чтобы успокоить свою жену, а чтобы его будущий ребенок не жил в аквариуме с золотыми рыбками. Он считает, что так будет лучше для человека, который занимает шестое место в очереди на престол. Но все же журналистов удивляет решение принца переехать поближе к бабушке, королеве Елизавете, во Фрогмор-хаус, который расположен на территории Виндзорского замка.

Фото: Getty Images

Тяготы королевской жизнь

Дело в том, что Гарри не хочет, чтобы его семья жила на виду, так как живет семья его старшего брата, занимающего второе место в очереди на королевский престол.

Дом, в котором живет Уильям, обходится налогоплательщикам в 4,5 млн. фунтов. Дворец круглый год открыт для публичного доступа. Принца Джорджа и принцессу Шарлотту постоянно фотографируют папарацци, когда те идут в школу. Любая прогулка по Кенсингтонскому саду привлекает не только папарацци, но и обычных зевак. И хотя королевская семья уже сделала попытку укрыться от праздных глаз, посадив целый ряд деревьев, они растут очень медленно.

А Фрогмор-хаус, находящийся в черте безопасности Виндзорского дворца, доступен для публики всего несколько дней в году, поэтому это место безопасное, тихое, спокойное и приватное. Единственное, с чем паре придется смириться – это 25 миль, которые им придется ехать до Лондона, чтобы исполнять свои обязанности.

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Как на самом деле обстоят дела

Источники также утверждают, что ни братья, ни их жены не ссорились. Правда в том, что принц Уильям и принц Гарри просто выросли, и больше не хотят жить так, словно они по-прежнему маленькие мальчики – братья не разлей вода.

Они по-прежнему невероятно близки, ближе, чем большинство братьев и сестер, но теперь Гарри женился и собирается стать отцом, поэтому для него самое время планировать свое будущее. Между ними не никакой вражды.

Фото: Getty Images

Другие источники утверждают, что «вкусы» герцогини Сассекской не совпадают со вкусами герцогини Кембриджской. Другой очень надежный источник утверждает, что Меган с трудом привыкает к королевскому образу жизни и ограничениям, который он налагает. Она женщина, которая к своим 37 годам стала довольно успешной актрисой, у нее собственные интересы и круг друзей. Она очень самостоятельна и самодостаточна. Меган нужно время, чтобы понять иерархический порядок и политику жизни при дворце.

Фото: Getty Images

Она очень самоуверенная, а Гарри в последнее время перенял диктаторскую манеру общения.

И хотя все отмечают, что в доме Уильяма и Гарри есть определенная напряженность, Кейт ведет себя довольно сдержанно и невозмутимо, потому это не может стать причиной для того, чтобы покидать дом.

Причина в том, что, что для Гарри и Меган в Кенсингтонском дворце просто недостаточно места, и пара еще до свадьбы рассматривала возможность переезда в Винзорский замок. Ремонтные работы уже начаты, пять отдельных аппартоментов превратили в пять (а не десять, как сообщалось ранее, комнат), спальню для Меган и Гарри, их двух собак и их будущего ребенка. Также в доме будет комната для матери Меган – Дории Регланд, которая планирует жить вместе с герцогом и герцогиней, и комнаты для няни и полиции. Оплачиваться ремонт из Суверенного гранта – денег, выделяемых правительством на содержание королевы.

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