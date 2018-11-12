Что не так в королевстве? Почему от Меган Маркл и принца Гарри снова ушла помощница

Это уже третий за полгода сотрудник, который увольняется из дома герцога и герцогини Сассекских с тех пор, как пара поженилась в мае этого года.

Как сообщает Express, персонал увольняется из Кенсингтонского дворца – это секретари пары – Эдуард Лейн Фокс, затем Саманта Коэн, теперь личный помощник по имени Мелисса (ее фамилия неизвестна). Источник в Кенсингтонском дворце так прокомментировали увольнение Мелиссы в интервью Daily Mail: «Меллиса – очень талантливый человек».

«Она сыграла ключевую роль в успешном проведении Королевской свадьбы и во дворце ее будет очень не хватать».

Официальные представители королевской семьи высказались менее лестно:

«Странно, почему она решила уйти со столь престижной должности».

Другой представитель отозвался так: «Потерять одного из сотрудников дома – такое может случиться со всеми. Но потерять сразу трех за полгода – это уже становится неприятным сигналом».

Миссис Коэн, австралийка по национальности, покинула должность личного секретаря, сыграв ключевую роль в становлении Меган Марл в королевской семье.

Среди королевского персонала она получила прозвище Саманта-пантера из-за ее грубоватых манер. На этой должности она сменила мистера Эда Лейна Фокса, который ушел со своего поста в апреле этого года, проработав с принцем Гарри 15 лет.

Более подробно о подготовке к королевской свадьбе рассказал в своей книге Чарльз в 70 его биограф Роберт Джобсон. Он отметил, что во время подготовки к свадьбе принц Гарри был «раздражителен и вспыльчив» с персоналом из-за того, что очень сильно переживал.

Однажды он даже повысил голос: «Меган должна получить то, что она хочет!»

Книга вышла из печати 1 ноября, а в среду принц Чарльз отмечает свое 70-летие.

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