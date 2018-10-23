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Четыре месяца. Ева Лонгория показала новые фото сына

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Лонгория показала новые фото со своим сыном Сантьяго
© Getty Images

Лонгория показала новые фото со своим сыном Сантьяго

Голливудская актриса Ева Лонгория поделилась с поклонниками новыми снимками своего сына.

На своей странице в Instagram 43-летняя кинозвезда опубликовала несколько свежих фото своего четырехмесячного сына Сантьяго.

«Моему маленькому ангелу сегодня исполнилось четыре месяца! Они прошли слишком быстро! Я все еще смотрю на Санти и удивляюсь, как мое тело создало этот комочек любви! Настоящее чудо! С того момента, как он оказался в моих руках, я поняла, что прежде никого так не любила», - написала звездная мама в подписи к одному из снимков.

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Фолловеры Лонгории отмечают, что после рождения сына актриса стала выглядеть еще лучше, чем прежде:

«Ты выглядишь совсем иначе, и даже если ты немного устала, твое лицо засияло красотой еще более яркой, чем прежде», «Счастливая мама и красивая женщина», «Материнство тебе к лицу, ты выглядишь потрясающе красивой!», - пишут в интернете.

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Напомним, ранее близкая подруга Лонгории, британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото с ее сыном.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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