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Было горячо. Лучшие наряды звезд на фестивале Coachella 2018

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В калифорнийском Индио завершился музыкальный фестиваль Coachella 2018
© Instagram

В калифорнийском Индио завершился музыкальный фестиваль Coachella 2018

В воскресенье, 22 апреля в калифорнийском Индио завершился музыкальный фестиваль Coachella 2018.

Фестиваль музыки и искусств Coachella традиционно открыл фестивальный сезон и собрал ценителей качественного саунда и любителей красиво веселиться, среди которых было немало мировых знаменитостей.

Ивент известен не только, как фестиваль с мощным музыкальным лайн-апом, но и как одна из лучших площадок для реализации своих самых смелых фешн-идей. В этом году звездные модницы, включая супермоделей, певиц и других представительниц развлекательной индустрии, демонстрировали яркие фестивальные образы, примерив трендовые кроп-топы, яркие купальники, откровенные платья, мини-юбки и стильный деним.

Подводя итоги Coachella 2018, НВ Style предлагает вспомнить самые яркие наряды звезд на фестивале – от Беллы Хадид до Алессандры Амбросио.

Кайли Дженнер

Алессандра Амбросио

Жасмин Тукс

Шей Митчелл

Хейли Болдуин

Рита Ора

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Рианна

Эмили Ратаковски

Джен Селтер

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