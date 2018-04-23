Было горячо. Лучшие наряды звезд на фестивале Coachella 2018

В воскресенье, 22 апреля в калифорнийском Индио завершился музыкальный фестиваль Coachella 2018.

Фестиваль музыки и искусств Coachella традиционно открыл фестивальный сезон и собрал ценителей качественного саунда и любителей красиво веселиться, среди которых было немало мировых знаменитостей.

Ивент известен не только, как фестиваль с мощным музыкальным лайн-апом, но и как одна из лучших площадок для реализации своих самых смелых фешн-идей. В этом году звездные модницы, включая супермоделей, певиц и других представительниц развлекательной индустрии, демонстрировали яркие фестивальные образы, примерив трендовые кроп-топы, яркие купальники, откровенные платья, мини-юбки и стильный деним.

Подводя итоги Coachella 2018, НВ Style предлагает вспомнить самые яркие наряды звезд на фестивале – от Беллы Хадид до Алессандры Амбросио.

Кайли Дженнер

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 14 Апр 2018 в 3:43 PDT

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 14 Апр 2018 в 12:59 PDT

Алессандра Амбросио

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 22 Апр 2018 в 2:16 PDT

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 15 Апр 2018 в 1:38 PDT

Жасмин Тукс

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 18 Апр 2018 в 1:37 PDT

Шей Митчелл

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 26 Апр 2017 в 3:02 PDT

Хейли Болдуин

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 14 Апр 2018 в 11:29 PDT

Рита Ора

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 20 Апр 2018 в 11:09 PDT

Джиджи Хадид

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 21 Апр 2018 в 12:16 PDT

Белла Хадид

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 21 Апр 2018 в 2:01 PDT

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 22 Апр 2018 в 2:58 PDT

Рианна

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 15 Апр 2018 в 11:54 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 16 Апр 2018 в 10:14 PDT

Эмили Ратаковски

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Апр 2018 в 1:01 PDT

Джен Селтер

Публикация от Celebs At Coachella (@celebsatcoachella2018) 22 Апр 2018 в 2:03 PDT

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