Было горячо. Лучшие наряды звезд на фестивале Coachella 2018

В воскресенье, 22 апреля в калифорнийском Индио завершился музыкальный фестиваль Coachella 2018.
Фестиваль музыки и искусств Coachella традиционно открыл фестивальный сезон и собрал ценителей качественного саунда и любителей красиво веселиться, среди которых было немало мировых знаменитостей.
Ивент известен не только, как фестиваль с мощным музыкальным лайн-апом, но и как одна из лучших площадок для реализации своих самых смелых фешн-идей. В этом году звездные модницы, включая супермоделей, певиц и других представительниц развлекательной индустрии, демонстрировали яркие фестивальные образы, примерив трендовые кроп-топы, яркие купальники, откровенные платья, мини-юбки и стильный деним.
Подводя итоги Coachella 2018, НВ Style предлагает вспомнить самые яркие наряды звезд на фестивале – от Беллы Хадид до Алессандры Амбросио.
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Кайли Дженнер
Алессандра Амбросио
Жасмин Тукс
Шей Митчелл
Хейли Болдуин
Рита Ора
Джиджи Хадид
Белла Хадид
Рианна
Эмили Ратаковски
Джен Селтер
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