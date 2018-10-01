Как у герцогини. Букингемский дворец продает копии обручального кольца Меган Маркл

Сувенирный магазин Букингемского дворца давно продает реплики настоящих вещей членов королевской семьи. Сейчас коллекция магазина пополнилась кольцом жены любимчика британцев, принца Гарри.

Ранее в магазине, к примеру, можно было купить копию чайного набора королевы Елизаветы, сообщает InStyle.

На этой неделе королевская коллекция пополнилась новинкой, которая имеет поразительное сходство с знаменитым обручальным кольцом Меган Маркл.

«Кольцо с тремя камнями выполнено из сверкающих кристаллов и покрытого палладием металла, - говорится в описании новинки. - Его можно носить как часть набора с соответствующими серьгами и подвеской».

Реплика продается по цене около 40 долларов, в то время как настоящее обручальное кольцо Меган стоит около 66 750 долларов. Настоящее кольцо, которое помогал создавать сам принц Гарри, инкрустировано двумя небольшими бриллиантами из личной коллекции принцессы Дианы, а также крупным центральным камнем, который Гарри выбрал в Ботсване.

«Два круглых бриллианта придерживают 2,5-каратный бриллиант. Камни установлены в белом золоте, а центральная полоса кольца сделана из желтого золота, - сказал ювелирный эксперт Дэвид Аллен в интервью Daily Mail после помолвки пары. - Кольцо такого размера и качества стоило бы около 50 000 фунтов стерлингов, но использование алмазов покойной принцессы Дианы в качестве боковых камней сделало его бесценным».

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