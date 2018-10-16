Букингемский дворец опубликовал официальные фото со свадьбы принцессы Евгении

Букингемский дворец опубликовал официальные фотографии со свадьбы принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка, которая состоялась 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Автором официальных снимков стал фотограф Алекс Брамэлл.

Дворец обнародовал четыре фотографии молодоженов Евгении и Джека: на двух из них они позируют вместе с детьми и членами королевской семьи, а на двух остальных – сняты только вдвоем.

Фото: Alex Bramall

На черно-белом снимке принцесса и ее муж целуются в карете после церемонии венчания.

На четвертой фотографии Евгения и Джек сфотографированы перед вечерним приемом в их честь у королевы Елизаветы II. Для приема принцесса сменила свое белоснежное свадебное платье от лондонского дизайнера Питера Пилотто на шелковое платье кремового оттенка от Зака Позена.

Фото: Alex Bramall

Фото: Alex Bramall

28-летняя внучка королевы Елизаветы II Евгения - девятая в очереди на престол, после ее сестры Беатрисы. Полный титул Евгении - Ее Королевское Высочество принцесса Евгения Йоркская.

Джек Бруксбэнк - бренд-менеджер компании Casamigos, основанной Джорджем Клуни. Джек и Евгения познакомились в 2010 году.

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