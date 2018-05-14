Бабушка одобряет. Букингемский дворец опубликовал официальное согласие королевы на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

После того, как принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся, пара получит письменный документ, подтверждающий одобрение их союза королевой Елизаветой.

За неделю до самой ожидаемой свадьбы в Британии Букингемский дворец опубликовал первые изображения Документа о согласии (Instrument of Consent) - рукописного текста, в котором зафиксировано согласие королевы, которое она официально дала паре на собрании Тайного совета Великобритании 14 марта.

Будучи шестым в очереди на престол, в соответствии с Законом о наследственности, Гарри должен получить официальное разрешение на бракосочетание от монарха.

В официальном документе королева называет Гарри "своим любимым внуком".

"Мы дали согласие и этим подтверждаем Наше Согласие на заключение брака между нашим самым дорогим любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом из Уэльса и Рейчел Меган Маркл", - говорится в важном документе.

Кроме того, Документ о согласии содержит много милых символических деталей.

В левой части текста изображен красный дракон - геральдический символ Уэльса - с розой, чертополохом и трилистником, которые являются официальными цветочными эмблемами Великобритании. В дизайне документа также использован герб принца Гарри.

Справа от текста есть элемент, непосредственно связанный с предстоящим союзом Меган и Гарри. Там изображена роза, которая является национальным цветком в США, в окружении двух золотых маков, цветка штата Меган, Калифорнии. Между двумя цветами и прямо под розой изображен валлийский лук-порей, который соединен вместе с гербом принца Гарри.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook