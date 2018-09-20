Букингемский дворец объявил о третьей королевской свадьбе за год

Свадебный бум в британской королевской семье продолжается. Вслед за принцем Гарри и Меган Маркл, а также – за принцессой Евгенией и Джеком Бруксбэнком о предстоящем бракосочетании объявили Леди Габриэлла Виндзор и ее возлюбленный Томас Кингстон.

Леди Габриэлла Виндзор, которую называют просто Эллой, – двоюродная племянница королевы Елизаветы II, дочь кузена Ее Величества – принца Майкла Кентского и его супруги принцессы Майкл Кентской. Кроме того, Элла является дальней родственницей принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

«Принц и принцесса Майкл Кентские рады сообщить о помолвке их дочери Леди Габриэллы Виндзор и мистера Томаса Кингстона. Предложение руки и сердца было сделано в августе на острове Сарк», – заявили представители Букингемского дворца, передает Harper’s Bazaar.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Royal Family FANPAGE???????? (@britishxfamily) 19 Сен 2018 в 5:19 PDT

Свадьба 37-летней леди Габриэллы Виндзор и бизнесмена Томаса Кингстона запланирована на весну 2019 года. Пара встречается уже около трех лет.

Интересно, что ранее Томас Кингстон встречался с младшей сестрой герцогини Кембриджской Кэтрин – Пиппой Миддлтон. После расставания Томас и Пиппа сохранили дружеские отношения, и они с Габриэллой присутствовали на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса.

Стоит отметить, что мать новоиспеченной невесты Габриэллы – принцесса Майкл Кентская запомнилась расистским скандалом в декабре прошлого года. Во время семейного рождественского банкета в Букингемском дворце, на котором присутствовала возлюбленная принца Гарри Меган Маркл, принцесса Майкл Кентская надела брошь с изображением темнокожего раба. Позже принцесса извинилась за свой поступок.

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