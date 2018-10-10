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Братья и сестры. Королевская семья объявила имена свидетелей на свадьбе

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Джек Бруксбенк и Принцесса Евгения готовятся к свадьбе
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Джек Бруксбенк и Принцесса Евгения готовятся к свадьбе

Старшая родная сестра Принцессы Евгении Биатрис и младший родной брат Джека Бруксбенка Том станут свидетелями на второй королевской свадьбе.

На официальном твиттере Королевской семьи сообщили, что свидетелями на свадьбе Принцессы Евгении и Джека Бруксбенка станут сестра невесты Принцесса Беатрис и брат жениха Том. На твиттере также опубликовали очень трогательные и ранее неизвестные фотографии Принцесс и фото из домашнего архива Бруксбенков.

 

 

 

 

 

 

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