Братья и сестры. Королевская семья объявила имена свидетелей на свадьбе

Старшая родная сестра Принцессы Евгении Биатрис и младший родной брат Джека Бруксбенка Том станут свидетелями на второй королевской свадьбе.

На официальном твиттере Королевской семьи сообщили, что свидетелями на свадьбе Принцессы Евгении и Джека Бруксбенка станут сестра невесты Принцесса Беатрис и брат жениха Том. На твиттере также опубликовали очень трогательные и ранее неизвестные фотографии Принцесс и фото из домашнего архива Бруксбенков.

Princess Eugenie has also shared this previously unreleased picture of her with her sister Princess Beatrice. As well as a picture of them as bridesmaids at the wedding of their former nanny. pic.twitter.com/vOaCRSq6ho