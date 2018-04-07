Большая маленькая ложь и мысли о старости. Зои Кравиц дала интервью о работе над сериалом и красоте вне возраста

Звезда сериала Большая маленькая ложь, американская актриса Зои Кравиц стала главной героиней майского номера журнала InStyle.

29-летняя Кравиц не только снялась в новой яркой фотосессии для свежего номера издания, но и дала откровенное интервью своей крестной маме, американской актрисе Марисе Томей.

В беседе с ней актриса рассказала о своем отношении к возрасту и женской красоте на разных этапах жизни, а также поделилась подробностями работы над новым сезоном нашумевшего сериала Большая маленькая ложь. Кравиц сообщила, что для нее не важна внешняя красота:

«Красота исходит изнутри, поэтому меня не пугают мысли о старости. Я стараюсь прислушиваться к своему телу, своей душе и своему сердцу и отмечать, когда я чувствую себя нехорошо. В эти моменты я стараюсь распределять свою энергию. Все очень взаимосвязано. То, что я читаю, что я слушаю, с кем я провожу время, что я ем, что я говорю и какие мысли в моей голове. Внутри меня не должно быть борьбы», - говорит она.

Публикация от instylemagazine (@instylemagazine) 4 Апр 2018 в 5:30 PDT

Будучи большой поклонницей татуировок, Кравиц призналась, что несмотря на то, что она уделяет особое внимание внутренней красоте, внешние факторы также имеют для нее значение – но когда они связаны с выражением своих личностных качеств:

«Мне нравится, что они остаются с тобой всю жизнь. Это особенный способ украсить свое тело, и я считаю, что татуировки эстетичны и красивы. Даже если у вас на теле есть плохая татуировка, она напоминает об определенном времени в жизни. Мне нравится, что тату можно нанести на те места, которые вы хотите подчеркнуть или, наоборот, на те места, где ее можно скрыть и она будет доступна только для тебя и, например, твоего партнера. В этом есть нечто удивительное, древнее и мистическое. И это мне нравится», - говорит она.

Кравиц также прокомментировала работу над нашумевшим телепроектом Большая маленькая ложь, признавшись, что он подарил ей много новых подруг, которые стали ее «системой поддержки».

«Я встретила так много прекрасных женщин, в частности, моих коллег по сериалу Большая маленькая ложь. Они действительно стали для меня системой поддержки, и я надеюсь, что и я для них. Риз Уизерспун стала одной из моих самых близких подруг. Я обсуждала с ней многие аспекты своей жизни. Она очень умная женщина, успешная бизнесвумен, у которой хочет спросить совет. Удивительно, что в моей жизни появились женщины, которые всегда восхищали меня, и теперь они дают мне советы и поощряют продолжать и развивать мои проекты, мои мечты и саму себя», - подытожила звезда.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook